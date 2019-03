BMW X4 M (2019): Tuning Manhart MHX4 600

erkommt ganz schön spät! Abstehenundmitbeim Händler. Imleistet der neu entwickeltesogarund damit genau so viel wie der. BMW-Tunerstellt aber schon jetzt noch mehr Power in Aussicht!

Mit 90 Extra-PS unter der Haube ist der Manhart MHX4 600 genau so stark wie ein BMW M5.

Wer den Wuppertaler Veredler kennt, weiß, was die Bezeichnung MHX4 600 für den aufgemotzten X4 verspricht: Manhart will aus dem doppelt aufgeladenen Dreiliter-Reihen-Sechszylinder () 90 Extra-PS rauskitzeln, sodass am Ende also glatteim Fahrzeugschein stehen. Damit ist der X4 genauso stark wie einWie sich dasentwickelt, ist noch nicht bekannt, ab Werk schieben 600 Newtonmeter an. Optisch unterstreicht Manhart das Leistungsplus, zumindest auf ersten Foto-Retuschen, recht zurückhaltend mitundInteressant: Neben dem X3 und X4 M wird der aufgemotzte S58-Motor zukünftig auch imund dem Coupé-Ablegerseinen Dienst tun.