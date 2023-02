Trotz der Tendenz zum Elektroauto erfreuen sich fette SUV mit klassischen Verbrennern auch weiterhin einer gewissen Beliebtheit. Und nach dem kürzlich vorgestellten Facelift von BMW X5 und X6 reagiert jetzt auch der Sport-Ableger M GmbH BMW X5 M und X6 M werden auch künftig ausschließlich in der besonders starken Competition-Version an den Start gehen.

Seine Leistung will dasauch zeigen – die betont sportliche Optik des bulligen Bayern präsentiert sich bereits mit einer neu gestalteten Frontschürze, für gute Sicht sollen neue, flachere LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und blendfreiem Fernlicht sorgen. Anders als bei den normalen Modellen ist die schwarz gehaltene BMW -Niere nicht mit vertikalen, sondern horizontalen Streben ausgerüstet.

