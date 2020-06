ür Autohersteller sind SUVs wahre Goldgruben. Keine andere Fahrzeuggattung ist heute so beliebt.Sein ikonisches Blechkleid erscheint auch nach über 20 Jahren noch nicht altbacken. Ein solches Design lässt sich nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln, sollte man meinen.

In der D-Säule findet sich der "Hofmeister-Knick", der seit 1961 fast jedes BMW-Modell ziert.

Der Amerikaner erschuf automobile Legenden wie den Ford Escort Cosworth, den New Mini oder den Ferrari F430. In den 1990ern war BMW Eigner der Marke Rover . Unter bayerischer Führung kam 1994 die dritte Generation des Rang Rover auf den Markt.Reitzle gab Stephenson und seinem Team nur sechs Wochen Zeit, vom weißen Blatt Papier bis zum fertigen 1:1-Modell. Das ist enorm kurz. Bei komplett neuen Baureihen wie dem X5 nehmen normalerweise allein die ersten Skizzen schon Monate in Anspruch. Um keine Zeit zu verlieren, setzte sich Stephenson, noch ohne Idee im Kopf, sofort ins Flugzeug nach München. Dort würde er allerdings Ergebnisse präsentieren müssen.