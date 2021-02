Bei ViveLaCar gibt es zurzeit einen BMW X5 xDrive30d mit M Sportpaket und Sonderausstattung. Laut Liste wären für das 286-PS-SUV mindestens 84.900 Euro fällig. Im Abo kostet das Auto ab 397,90 Euro pro Monat. Anmeldung und Bereitstellung sind kostenlos, derzeit gibt es sogar die Lieferung in Deutschland fast geschenkt: Sie kostet lediglich einen Euro.

Der bei ViveLaCar angebotene BMW X5 hat einen Reihensechszylinder -Diesel unter der Haube, derund 650 Nm leistet. Eine Achtstufen-Automatik und Allrad sind serienmäßig. In 6,1 Sekunden beschleunigt das fast 2300 Kilo schwere SUV auf Tempo 100, Schluss ist bei 235 km/h. Dankkommt das SUV mit Sportbremsen, adaptivem M-Fahrwerk und Aerodynamikpaket. Auch auf der Aufpreisliste wurden ein paar Häkchen gemacht: Perforierte Ledersitze in Beige, 20-Zöller, das Entertainment-Paket mit Harman Kardon Surround-Soundsystem und WLAN-Hotspot sowie Assistenten wie der Driving Assistant Professional oder der selbst einparkende Parking Assistant Plus sind an Bord.