"Immer auf die Nase", das scheint wohl der aktuelle Leitspruch in der BMW-Designabteilung zu sein. Große Nieren gehören mittlerweile zum Markendesign, doch es geht immer noch größer – das beweist auch das Facelift des X7. Aber nicht allein die neuen Abmessungen der Niere machen die neue Front so besonders. Das eigentliche Highlight ist die, die so auch der kommende X8 tragen könnte. Schmale Tagfahrlichter ersetzen die bisherigen Scheinwerfer , die zum Facelift ein Stockwerk tiefer angesiedelt werden. An diese Front sollten sich BMW-Fans schon mal gewöhnen, es könnte nämlich die neue SUV-Front werden.Die Schürze wird, passend zur restlichen Front, etwas wuchtiger. An der Seite könnte der Schweller neue Zierelemente tragen. Am Heck sind überarbeitete Rückleuchten denkbar. Innen dürfte sich nicht viel ändern, allerdings könnten neue Assistenten in das SUV einziehen.