Die Hamburger Köhlbrandbrücke im Hintergrund des Fotos oben streckt sich 3,6 Kilometer lang und besitzt eine lichte Höhe – je nach Wasserstand – von bis zu 55 Metern. Doch die inzwischen immer gigantischeren Containerschiffe passen bald nicht mehr durch, und damit ist sie vor allem eins: zu klein. Das kann den beiden Dickschiffen hier ganz bestimmt nicht passieren. Derist 5,15 Meter lang, zwei breit und 2,4 Tonnen schwer. Derhält mit 4,95 Meter Länge, zwei in der Breite und ebenfalls 2,4 Tonnen locker dagegen.Kein Wunder ist angesichts dieser schieren Größe dasbeider Autos, kleinere Kinder können sich hier verlaufen. Der X7 kommt immer als Siebensitzer mit einer geteilt längsin der zweiten und zwei versenkbaren Einzelsitzen in der. Selbst dort ist es übrigens noch, die Sitze sind vergleichsweise bequem und Menschen jeden Alters bis etwa 1,70 Meter auf kurzen Strecken durchaus anständig untergebracht. Derund, ja, luxuriös eingerichtet. Für Instrumente und Navi gibt es, dasarbeitet wie stets tadellos. Da passen nur dieund schlecht ablesbarennicht ins Bild. Wir sind jetzt langsam mal gespannt, wer länger durchhält. Wir – und nicht nur wir – mit unserer Kritik daran oder BMW?

Im Vergleich mit dem opulent-barocken BMW wirkt dermit seiner Einrichtung, setzt auf kühles, klares und, skandinavisch eben. Auch sein neun Zoll großer, aufrecht stehenderzur Bedienung von Navi und Hi-Fi und aller möglichenblieb bisher nicht von Kritik verschont. Im Stand sind Herumwischen und Blättern kein Problem – bei höherem Tempo während der Fahrt aber eben schon. Auch der Volvo kommt als T8, mit drei einzeln verstellbaren – schmalen – Sitzen in der zweiten und zwei klappbaren Sitzen in der dritten Reihe. Im Vergleich ist es ganzals im BMW, doch insgesamt gehört der XC90 auch hier zu den Größeren.

Angetrieben wird der Volvo als T8 vom, hier mit, im Verbund mit eineman der Hinterachse.Dazu kommenund eine Lithium-Ionen-Batterie mit 10,4 kWh Kapazität, die an der 230-Volt-Haushaltssteckdose geladen werden kann. Das Ensemble liefert eine, hat mit voller Batterie tatsächlich richtig Power und marschiert heftig los. Insprintet der XC90 so von null auf 100.

Wie bei allenkommt es aber darauf an, wie und ob man sich auf das System einlässt. Fährt man zügig und viel Autobahn, ist die Batterie schnell leer. Allein gelassen hat der Vierzylinder dann, klingt angestrengt, es wird zäher. Lässt man den Volvo aber, lädt sich die Batterie schnell wieder auf, man kannzurücklegen, leise und entspannt. Das passt dann eher zum Charakter des XC90, der ist am liebstenunterwegs. Mit seiner entkoppelten, vergleichsweisesind ihm dynamische Ambitionen fremd, irgendwie unhandlich ist er deswegen aber nicht. Er liefert einen, nimmt lange Wellen souverän. Aber klar, mit dendes Testautos geht es holprig über Querfugen.kommt der XC90 sehr ordentlicheweit, im Testdurchschnitt haben wir einen Verbrauch vongemessen.

Dergenehmigte sich mitimmerhin 2,2 Liter mehr. Seinist ein bekannt großartiger Typ, mit, seidenweichem Lauf und wunderbar lockerem Hochdrehen, Reihensechser eben. Auch dieist wie stets bei BMW in Bestform, sortiert die Gänge blitzschnell und souverän.herrscht auch fahrwerkstechnisch, eineist immer an Bord, Allrad sowieso. Der Test-X7 hatte dasmit Wankstabilisierung an Bord (2600 Euro), dazu die(1250 Euro). So ausgestattet, fährt er, satt und. Trotzdem aber hellwach, mit direkter und. Als xDrive40i steht derin der Liste. Derliegt mitimmerhin 12.500 Euro darunter. Mal zum Vergleich: Die Brücke kostete 1974 160 Millionen Mark.