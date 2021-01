BMW Z4 (E89): Gebrauchtwagen-Test

etti nennen Fans liebevoll ihre Z-Modelle von BMW . Alle haben eines gemeinsam: Jeder ist anders. Nach dem ebenso exklusiven wie teuren1989, der nur zwei Jahre gebaut wurde, orientierte sich deram Vorbild britischer Roadster und wurde einfach, leicht und bezahlbar. Der erste Z4 (E85) legte zwar bei der Qualität, aber auch beim Gewicht mächtig zu. Dafür bewies er je nach Ausführung bestes Sportwagentalent ( unseren Gebrauchtwagen-Test der ersten Z4-Generation finden Sie hier ). Und der E89? Bei seinem Debüt 2009 sollte er mit festem Metallklappdach die zuvor getrennten Roadster- und Coupé-Versionen vereinen und dem Erzfeind Mercedes SLK endlich dichter auf den Stern fahren. Mit harmonischen Linien sollte er die Fans zurückerobern, die in den umstrittenen Jahren unter Chefdesigner Chris Bangle die Flucht ergriffen hatten. Doch obwohl sichbei der Ausführung ziemlich streng an das Roadsterrezept gehalten hat, ging der Z4 nie richtig auf. Trotz Hinterradantrieb . Trotz langer Haube. Trotz Sechszylinder . Tatsächlich haben die Münchener bei all der Feinschmecker-Bäckerei eine wichtige Zutat vergessen: den Leichtbau . Bis zu 150 Kilogramm mehr Gewicht gegenüber dem – auch nicht leichten – Vorgänger liegen gerade Roadsterkunden schwer im Magen. Schuld ist, neben dem Blechdach, die verbesserte Komfort- und Sicherheitsausstattung.

Der Zweiliter mit 184 PS ist nur die zweitkleinste Lösung. 2013 kam der 18i mit 156 PS. Zu wenig für markengemäßen Fahrspaß. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

BMW

Z4

Z4

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1997 cm³ Leistung 135 kW (184 PS) bei 5000/min Drehmoment 270 Nm bei 1250/min Höchstgeschw. 232 km/h 0–100 km/h 7,2 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Achtstufenautom./Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4239/1790/1291 mm Kofferraumvolumen 180-310 l Leergewicht/Zuladung 1495/330 kg

Sei's drum. Wir schnappen uns einen 2012er sDrive20i vom Autohus in Bremen und gehen auf Probefahrt. Der Vierzylinder mit 184 PS ersetzte im Herbst 2011 den bisherigen 2,5-Liter-Sechszylinder-Sauger ... Hier muss man ins Stocken geraten. Denn auch wenn der Neue erstmals die vielgelobte und noch heute kaum zu überbietende Achtstufenautomatik von ZF optional zur Seite gestellt bekam, kann er nicht an den Charakter des 23i mit seinem rauchigen, bassigen Klang heranreichen. Dem Neuen fehlt die-Seele. Wer in den letzten Baujahren noch den Reihensechser sucht, muss zu den Topmodellen 35i und 35is mit 306 bzw. 340 PS greifen – immer gekoppelt an einen 7-Gang-Doppelkuppler. Mit steigender Leistung offenbart sich allerdings das Grundproblem des: Er ist mehr Cruiser als Sportler. Für die Rennstreckenhatz ist sein Fahrwerk zu weich und das Gewicht zu hoch. So wird der Hecktriebler in schnell gefahrenen Kurven zum braven Untersteuerer, rubbelt mit dem Vorderwagen geradeaus aus der Kurve, statt rassig mit dem Heck auszukeilen. Derist eher was für den Wochenendausflug zu zweit. Bei geschlossenem Dach fasst der Kofferraum ordentliche 310 Liter. Ist die Kappe weggefaltet, bleibt der Innenraum dank tiefer Sitzposition und Windschott angenehm zugfrei.