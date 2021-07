m Serientrimm leistet der Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé schon satte 612 PS und 850 Nm Drehmoment. Und was macht Brabus ? Der Tuner holtund irreaus dem Vierliter-Biturbo-V8 heraus. Trotz der gewaltigen Dimensionen des SUVs stehen Fahrleistungen auf dem Zettel, die denen eines AMG E 63 S nahezu ebenbürtig sind.

Mit 3,4 Sekunden soll das allradgetriebene GLE Coupé jetzt genauso schnell auf 100 km/h sprinten wie der AMG E 63 S. Dieliegt immerhin nur 20 km/h unter der Marke der Power-E-Klasse. Zustande kommen die Zahlen durch neue Turbolader mit größeren Verdichterrädern und stärkeren Axiallagern sowie ein Zusatzsteuergerät . Es passt die Kennfelder für Zündung, Einspritzung undan, letzterer liegt jetzt bei maximalDas Ganze will geräuschmäßig natürlich auch passend untermalt werden. Dafür hält Brabus einemit 90 Millimeter Rohrdurchmesser bereit.

Besonders soundaffine Menschen finden auch angepasste Bypass-Ventile für die Turbolader, um das Ablass-Geräusch zu maximieren. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass es auch eine Leistungsstufe mit 700 PS gibt.

Die seitlichen Öffnungen im Frontgrill sollen die Luftanströmung des Kühlers verbessern. ©BRABUS GmbH

Eingestaltet die Optik des SUVs noch markanter. Es besteht aus einem Frontspoiler mit seitlichen Flaps, Heckdiffusor, dreiteiligem Heckspoiler und breiteren Kotflügeln, wobei die Frontlippe für mehr Abtrieb an der Vorderachse sorgen soll. Dazu gibt es neue Einlassöffnungen für die Frontschürze und einen geändertenund über ein beleuchtetes Brabus-Logo verfügt. Verschiedene Räder mit einem Durchmesser vonrunden das Paket ab. Am Fotofahrzeug sind 23-Zoll-Felgen verbaut, die mit Reifen der Dimension 295/35 vorne und 335/30 hinten bezogen sind. Dazu passt Brabus die Luftfederung an und legt die Karosserie