Mit demfuhr Bugatti als erster Autohersteller über 300 mph , also mehr alsJetzt geht der Prototyp als Super Sports in Serie und wird damit der schnellste Chiron. Ganz so schnell wie das Rekordfahrzeug ist er zwar nicht. Rundsind aber noch immer mehr als atemberaubend und neun km/h schneller als der Vorgänger Veyron Super Sport . 30 Exemplare will Bugatti bauen, mit Steuern hierzulandeteuer.