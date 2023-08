Beim ersten Test des BYD Dolphin mussten wir feststellen, dass das kompakte E-Auto aus China nicht die versprochene Leistung brachte. Die Verantwortlichen versicherten, dass es sich hierbei um einen Softwarefehler handelt und schickten postwendend das gleiche Auto nach Hamburg, um es von uns prüfen zu lassen.

Und tatsächlich! Der 204 PS starke blaue Delfin schwimmt jetzt im Straßenverkehr mit dem entsprechenden Druck auf das Gaspedal munter mit, sprintet nach AUTO-BILD-Messungen in 7,2 Sekunden auf Tempo 100 und wird in 18,3 Sekunden 160 km/h schnell.

Also machen wir doch gleich weiter mit unseren Tests und schauen, was der Gegner des VW ID.3 aus dem Reich der Mitte noch zu bieten hat. Bereits bei der ersten Ausfahrt fiel auf, dass der Dolphin gut verarbeitet ist und die Materialien nicht billig wirken. Das Design mag je nach persönlichem Geschmack so oder so wahrgenommen werden, ist aber in sich stimmig.

Der Clou mit dem Screen



Die Knöpfe und Schalter reagieren ansprechend, haben aber deutlich zu viel Spiel. Den Drehknopf der Automatik oberhalb der Mittelkonsole zu platzieren ist witzig und schnell gelernt, die Bedienung der Klimaanlage wünschte man sich ebenso komfortabel. Die ist aber, wie viele andere Funktionen, in den großen Zentralbildschirm integriert.

Die Möglichkeit, ihn elektrisch von einer horizontalen in eine vertikale Position zu bringen, schien auf den ersten Blick ein überflüssiges Gimmick, erwies sich aber während der Probefahrten als echter Vorteil. Nur so konnte vermieden werden, dass Teile des Bildschirms unsichtbar hinter dem Lenkrad verschwinden. Das liegt satt in der Hand, das Kunstleder schmeichelt haptisch, aber nicht so sehr wie echtes Nappa.

Bremswerte beim Dolphin nicht mehr zeitgemäß

Beim Fahren kann die Lenkung hingegen nicht überzeugen. Sie ist gefühllos und verweigert jegliche Form der Rückmeldung. Ähnliches gilt für die Bremse, die unangenehm weich ist und bei unserem Test, den 1,6 Tonnen schweren Tümmler erst nach 41,3 Metern (warm) zum Stehen bringt. Nach dem siebten Durchlauf – den alle Testfahrzeuge bei AUTO BILD hinter sich bringen müssen – quietschen die Stopper wie Anno Knips die Dampflok, bei der Einfahrt in den Bahnhof. Das überrascht ebenso, wie der ermittelte Bremswert, der weit vom Standard entfernt ist.

Fahrzeugdaten Modell BYD Dolphin (150 kW) Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Ladeleistung (AC/DC) Abzweigung Abzweigung Ladezeit (DC-Ladung) Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis (vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor vorn 150 kW (204 PS) 65 kW (88 PS) 310 Nm 160 km/h Einganggetriebe Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 205/50 R 17 W Linglong Comfort Master 6,5 x 17" 427 km 15,9 kWh/100 km Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) 60,4 kWh bis 11/88 kW 29 Minuten (30–80 %) vorn rechts (Kotflügel) 68 dB(A) –/– – 345–1310 l 4290/1770–2012**/1570 mm 2700 mm 35.240 Euro 36.740 Euro

Das Fahrwerk zeigt sich recht weich, ist auf Komfort abgestimmt und macht keine Dummheiten. Schnelle Kurven lässt es ebenso anstandslos über sich ergehen wie grobes Ungemach im Straßenbelag. Die 310 Newtonmeter sind schnell auf die Vorderräder gebracht, lassen die Pneus am Asphalt kratzen, wobei das ESP sich mit seiner Regelarbeit erstaunlich weit im Hintergrund hält.

Das verwundert einmal mehr, weil alle anderen Sicherheitssysteme des Chinesen so spitz geschaltet sind, dass manchmal die Frage aufkommt, ob man hier nicht einen Schritt zurück machen könnte. Und obgleich genau diese Regelung in drei Stufen möglich ist, greift der Spurhalteassistent ungebührlich streng ins Lenkrad, wenn für ihn auch nur der Hauch einer Fahrbahnverfehlung zu erkennen ist. Gleiches gilt für den Notbremsassistenten, der eine unnötige Vollbremsung einleitet, wenn ein Radfahrer noch 60 Meter vom im Schritttempo fahrenden Wagen entfernt ist.

Messwerte Modell BYD Dolphin (150 kW) Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde

(Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 3,1 s 7,2 s 11,6 s 18,3 s 3,5 s 4,7 s 1670/398 kg 53/47 % 11,1/11,0 m 615 mm 37,6 m 41,3 m 57 dB(A) 63 dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) 12,3 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km

(+23 %) 23,0 kWh/100 km 0 g/km 351 km



Übervorsichtig ist auch die Ansage für die Geschwindigkeitsüberschreitung, die per Signal oder Sprachausgabe bereits ab zwei km/h über der Vorgabe in ernstem Ton mahnt. Apropos Töne. Es scheint den Chinesen wichtig zu sein, dass nahezu jeder Vorgang tonal untermalt wird. Es ist ein Piepsen, Klingeln, Schnurren und Pfeifen, dem man mit europäischem Gemüt schnell überdrüssig wird. Gott sei Dank lassen sich diese tonalen Verfehlungen allesamt abstellen.

A-Säule macht den BYD unübersichtlich

Nicht abstellen kann man die Unübersichtlichkeit des Dolphins. Die massive A-Säule verstellt den Blick in Kurven, die ebenfalls sehr üppig geratene Radar- und Kameraeinheit hinter dem Rückspiegel in der Frontscheibe macht an der Kreuzung den Blick auf die Ampeln schwierig. Auch der Blick nach hinten ist durch eine recht schmale Heckscheibe und die massive C-Säule verstellt.

Das ist aber nicht so schlimm, denn der Totwinkelwarner zeigt im Fahrerdisplay recht eindrücklich, wenn sich ein anderer Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich bewegt. Leider ist nicht alles so gut ablesbar. Zu kontrastlos sind die Farben und zu klein die einzelnen Darstellungen.

Nun können die hier angesprochenen Mängel – bis auf die mechanischen – per Update abgestellt werden. Ob das kommt, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, es ist aber damit zu rechnen, denn das Display informierte den Fahrer auch noch mit chinesischen Schriftzeichen, und die recht passable Sprachsteuerung reagierte nur auf englische Anfragen.

Tolles Infotainment im BYD Dolphin

Was richtig gut funktioniert, ist das Infotainment des Dolphin. Zwar lassen sich auf dem großen Display weder Apple- noch Android spiegeln, aber das hauseigene Navi arbeitet so zuverlässig, dass es an dieser Stelle nicht ins Gewicht fällt. Zumal es nicht nur in der Lage ist, benötigte Ladestationen anzuzeigen, es weist auch absolut zuverlässig aus, welche frei und besetzt sind. Das erleichtert die Planung und schafft Zeit.

Test-Reichweite liegt bei 351 Kilometern



Apropos Zeit, die verschwendet man auch an der Stromtankstelle nicht. Zum einen ist der 60,4 kWh leistende Akku trotz limitierter 88 kW in knapp 50 Minuten wieder auf Stand, zum anderen gehört der sogenannte Blade-Akku – eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie ohne Kobalt – zu denen, bei denen es gewünscht ist, dass sie bis auf 100 Prozent geladen werden.

Was wiederum, die volle Reichweite nach dem Tanken garantiert. Die liegt nach unseren Messungen allerdings nicht bei denen von BYD angegebenen 427 Kilometern. Aber: Es sind beachtliche 351 Kilometer. Das heißt der von uns gemessene Verbrauch liegt im Durchschnitt über 100 Kilometer inklusive Ladeverlust bei 19,6 kWh.



Gutes Platzangebot in Reihe zwei



Und sonst? Bietet der kompakte Dolphin ein gutes Platzangebot in der zweiten Reihe und einen Kofferraum, dessen 345 Liter Stauraum zwar nur über eine hohe Ladekante zu erreichen sind, aber reichlich Platz für die Reise bieten. Schade nur, dass der größere Teil des Stauraums sich unter dem doppelten Ladeboden verbirgt. Hinzu kommt, dass die Heckklappe nicht sehr weit aufschwingt, was dazu führt, dass Hochgewachsene Gefahr laufen, sich eine Beule zu holen.