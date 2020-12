itDen eigenen Audi A6 2.0 TDI zum RS 6 ummodeln ? Kein Problem: RS 6-Logo an den Heckdeckel geklebt, und schon ist zumindest der Laie hinters Licht geführt. Richtig cool wird es aber erst, wenn man den umgekehrten Weg geht und das Auto zum Sleeper macht. Einem leistungsstarken Modell also eine schwächere Motorisierung ans Heck pappt.So wie Cadillac kürzlich: Statt mit der Bezeichnung "500T" für den zweitstärksten Motor Kurios: Die versehentlich gewählte Bezeichnung gibt es im Cadillac-Modellprogramm gar nicht!

BeiDie Zahlen werden jeweils auf 50 gerundet. Den BMW 3er-Konkurrenten CT4 gibt es mit drei Zweiliter-Vierzylindern (350T, in der Montage zu sehen) und zwei jeweils 2,7 Liter großen Vierzylindern (500T sowie das Sportmodell V ). Der 500T bringt es auf 314 PS und 475 Nm Drehmoment.Der bescheinigt den betroffenen CT4 also einen schwächeren Motor, der im gesamten Modellprogramm noch nicht mal existiert.Kunden, die mit so viel Understatement nicht leben können, bekommen die falsche Modellbezeichnung in einer Cadillac-Werkstatt kostenlos ausgetauscht. In Deutschland wird der CT4 nicht offiziell von Cadillac vertrieben.