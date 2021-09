Große Grills, wie man sie zu Hause auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten nutzt, sind meist zu unhandlich fürs mobile Grillvergnügen. Wir haben deshalbgetestet. Einige kommen bereits fertig montiert zum Kunden – so wie der Campingaz-Grill. Der ist auch eine gute Alternative für Dauercamper oder Reisende, die eine große Heckgarage haben und längere Zeit an einem Ort stehen. Andere Geräte müssen für die Nutzung montiert werden – wieder eingepackt, sparen sie allerdings beim Transport sehr viel Platz ein. Wie zum Beispiel der Skotti-Gasgrill, der so flach ist, dass er auch in einem Rucksack auf Ausflüge mitgenommen werden kann oder in ein Seitenfach eines Autos passt. Da auf vielen Stellplätzen Kohlegrills wegen Brandgefahr verboten sind, treten auch zwei Gasgrills zum Test an.