Noch bis zum 4. September ist Düsseldorf das Paradies für Camper-Fans. Über 700 Aussteller zeigen dort ihre Neuheiten zum Thema Wohnmobil , Selbstausbau, Nachhaltigkeit, Camping und Reisen – und damit ist der diesjährige Caravan Salon der größte aller Zeiten. Dass der Camping-Trend weiterhin ungebrochen ist, zeigt auch der Besucheransturm. Und obwohl das Wehklagen über Lieferengpässe und Preiserhöhungen in allen Bereichen der Camping-Szene deutlich zu hören ist, überwiegt doch die Vielfalt an Neuheiten. Clevere Konzepte, verbesserte nachhaltige Materialien, Elektromobilität – alles Themen, die in den Messehallen eine zentrale Rolle spielen.

Zeit also, sich umzusehen und unsere persönlichen Tops der Messe zu küren. Was den AUTO BILD-Redakteuren besonders ins Auge gefallen ist, erfahren Sie in der Bildergalerie!