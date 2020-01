spektakuläre Flucht aus Japan in den Libanon gerechtfertigt. Aus seiner Sicht sei ein politisch gesteuertes und korruptes Verfahren gegen ihn gelaufen, daher sei ihm keine andere Wahl geblieben. Das sagte Ghosn am 8. Januar vor Journalisten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. "Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens." In keinem anderen demokratischen Land der Welt käme man wegen derartiger Vorwürfe ins Gefängnis. Zugleich beklagte der unmenschliche Haftbedingungen, unter anderem mit langer Einzelhaft mit wenig Kontakt zur Familie. Bei einem Verfahren in Japan hätte dem 65-Jährigen eine mehrjährige Haft gedroht. Ghosn machte keine weiteren Angaben dazu, wie er von Japan über Istanbul nach Beirut gekommen ist. (dpa/cj/brü) Der Ex-Automanager Carlos Ghosn hat sich öffentlich für diegerechtfertigt. Aus seiner Sicht sei eingegen ihn gelaufen, daher sei ihm keine andere Wahl geblieben. Das sagte Ghosn am 8. Januar vor Journalisten"Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens." In keinem anderen demokratischen Land der Welt käme man wegen derartiger Vorwürfe ins Gefängnis. Zugleich beklagte der Ex-Chef von Renault-Nissan , unter anderem mit langer Einzelhaft mit wenig Kontakt zur Familie. Bei einem Verfahren in Japan hätte dem 65-Jährigen einegedroht. Ghosn machte keine weiteren Angaben dazu, wie er von Japan über Istanbul nach Beirut gekommen ist.

Flucht in einem schwarzen Musikkoffer

Musikkoffer deklarierten Kiste versteckt mit einem Privatjet in den Libanon geflohen sein. Zu der Flucht hätten ihm zwei hierzu eingereiste Amerikaner geholfen, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Ermittler. Bei der Flucht hätten zwei Amerikaner geholfen. Einem Bericht des " über Istanbul dann mit einem kleineren Flugzeug in den Libanon, wo Ghosn in Beirut ein Luxusanwesen hat. Ghosn besitzt die französische, brasilianische und libanesische Staatsbürgerschaft. Japan nannte die Ausreise illegal. Laut der japanischen Justizministerin Masako Mori wird die Staatskasse die von Ghosn zur Abwehr einer Flucht entrichtete Kaution einstreichen. Der Manager hatte 1,5 Mrd. Yen, umgerechnet 12,4 Millionen Euro, entrichtet. Stattdessen berichteten Medien über die spektakuläre Flucht. Ghosn soll in einer alsversteckt mit einem Privatjet in den Libanon geflohen sein. Zu der Fluchtgeholfen, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Ermittler. Bei der Flucht hätten zwei Amerikaner geholfen. Einem Bericht des " Wall Steet Journal " (paid) zufolge steckte der 1,67 m große Ghosn bei der filmreifen Flucht in einer Löchern versehene Kiste, die im japanischen Osaka in einen Privatjet geladen wurde. Der US-Zeitung zufolge sollen selbst Beteiligte an der Flucht über die Identität des Fliehenden im Unklaren gelassen worden sein, um den Erfolg der Aktion nicht zu gefährden. Der Flug führtedann mit einem kleineren Flugzeughat. Ghosn besitzt dieLaut der japanischen Justizministerin Masako Mori wird die Staatskasse1,5 Mrd. Yen, umgerechnetentrichtet.

Türkische Sicherheitskräfte untersuchen Kiste

Ex-Autoboss auf der Flucht: Carlos Ghosn droht in Japan eine mehrjährige Haftstrafe. zwei französischen Pässen eingesetzt haben, von denen er in Japan nur einen abgegeben habe. Aus libanesischen Justizkreisen hieß es, Ghosn sei mit einem gültigen neuen französischen Pass eingereist. Die Instrumentenkiste soll zu groß für den Scanner am Flughafen von Osaka gewesen sein. Auch muss Fluggepäck für Privatjets nicht zwingend durchleuchtet werden, was sicher zum Erfolg der Flucht beigetragen hat. Derzeit untersuchen türkische Sicherheitskräfte in Istanbul die aufgefundene Box. Inzwischen wird mit einem internationalen Haftbefehl nach Ghosn gefahndet. Eine Auslieferung muss Ghosn nicht fürchten, der Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan, Bei der Flucht soll der 65-Jährige einen voneingesetzt haben, von denen er in Japan nur einen abgegeben habe. Aus libanesischen Justizkreisen hieß es, Ghosn sei miteingereist.

"Vorwürfe ohne Grundlage"