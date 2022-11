Gleich nach dem Einsteigen weckt der digitale Tacho Erinnerungen an den legendären Lupentacho des CX . Die Sitze sind breit und bequem, bieten dennoch genug Seitenhalt. Bon! Vor allem aber baut sich der C5 so gezielt um die Besatzung herum auf, dass sich sofort eine Behaglichkeit wie in einem Kokon einstellt. Zudem wirken die verarbeiteten Materialien hochwertig und sorgsam montiert.