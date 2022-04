SUV ." Aha. Citroën ist zurück in der oberen Mittelklasse. Im Mai 2022 kommt der C5 X in den Handel, AUTO BILD durfte den 4,81-Meter-Wagen vorab fahren. Ja, wir schreiben Wagen, denn Citroën weiß es selbst nicht so genau, sagt: "Eleganz einer Limo, Dynamik eines Kombis, erhöhte Karosserie eines." Aha.

Diesel ist nicht mehr! Den Benziner mit Dreizylinder und 130 PS , mit 180- PS -Vierzylinder und als PS -E-Motor gleich 224 Wir meinen: ganz viel Platz, bequemer Einstieg auf alle fünf Plätze und eine gemütliche Fahrwerksabstimmung. Was die Franzosen aber schon wissen:ist nicht mehr! Den C5 X gibt's alsmitund 130, mit 180--Vierzylinder und als Plug-in-Hybrid mit 180-PS-Verbrenner und 110--E-Motor gleich 224 PS Systemleistung. Den schnappen wir uns auch für die erste Runde vom Stellantis-Deutschlandsitz Rüsselsheim zum Großen Feldberg im Taunus, erster Härtetest in den "Hessisch Mountains" mit 791 Meter Höhenunterschied.

Was auf den ersten Metern und löchriger Landstraße auffällt: Ruhe im Karton! Der C5 hat in der besten Ausstattung Akustikverglasung rundum, koppelt den Lärm von draußen angenehm ab, verwöhnt dank Komfortsitzen und der Aktiv-Federung mit adaptivem Fahrwerk mit der Tendenz zum Entschleunigen. Ja, du kannst den Fahrprogramm-Schalter ruhig auf "Sport" stellen, aber das will dieses Auto gar nicht.

Fahrzeugdaten Modell Citroën C5 X Plug-in-Hybrid 225 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch (WLTP) Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Vierzylinder, vorn quer plus E-Motor 1598 cm³ 132 kW (180 PS), E-Motor 81 kW (110 PS) 165 kW (224 PS) 360 Nm Vorderradantrieb, Achtstufenautomatik 4805/1865/1485 mm 1797 kg 545-1580 l 7,9 s 233 km/h 1,4 l S + 14,6 kWh/100 km 30 g/km ab 44.980 Euro



Benzin als Und so gleiten wir ganz entspannt Richtung Feldberg, leichte Wankbewegungen in den Kurven, die Lenkung reagiert gemächlich auf Kommandos. Und weil wir die ganze Strecke relaxt und elektrisch fahren, stehen auf dem Berg 17,9 kWh Strom und 2,8 Literals Verbrauch . 60 Kilometer soll der Akku halten, fast so viel trauen wir ihm bei artgerechter Fahrt wirklich zu. Zurück mit leerer Batterie waren es übrigens 5,1 Liter.

Hat uns der neue Citroën verwöhnt? Ja, wenn wir die Kopf- und Beinfreiheit hinten sehen, die Liebe zum Detail mit Doppelwinkel in den Sitzen, auf den Klimareglern, das viele Licht im Interieur mit riesigem Panoramadach (1200 Euro), den Spritzschutz an den Türen unten. Nein, wenn wir billiges Hartplastik am Handschuhfach und an den Türverkleidungen unten anfassen und als Haubenaufsteller eine Stange einfädeln müssen.

Aber da wäre ja auch der Preis. 35.730 Euro für die Basis, 44.980 für den Hybrid. Und da gehen bis Ende 2022 noch 7177,50 Euro Förderung ab. Vielleicht doch mal Gemütlichkeit probieren?