Der Gradmesser: Am 911 biss sich die Corvette bisher die Zähne aus, jetzt wird es enger für den Porsche. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

zäumt das Pferd derweil im wahrsten Sinne von hinten auf, setzt seit dem Debüt des1963 auf– ab und an garniert mit einer. Auch hier wandert das Triebwerk immer weiter in, ganz geschafft hat es deraber auch beimnoch nicht. Ganz im Gegensatz zur Langstreckenversion RSR – die fährt schon seit 2016 mit dem Kraftquell vor der Hinterachse. Wir sind gespannt, ob Porsche mit derdann auch jenen großen Schritt wagt, der die C8 nun inheben soll. Jetzt, da die Vette auch mit hecklastiger Gewichtsverteilung antritt und beide mit 305er-Schluffen den Kontakt zur Fahrbahn suchen, könnte es eine enge Nummer werden – trotz der gut 50 PS, die der 911 weniger hat.Was deman Spitzenleistung fehlt, macht er mit seinemund demwieder wett. Perfekte Anfahrdrehzahl, minimaler Schlupf, so reißt er seine Werksangabe aufum(3,4 s) und nimmt diese Winzigkeit auch der Corvette ab, die anscheinend mit dem Asphalt nicht so gut zurechtkommt wie am Lausitzring, wo sich Tester Guido Naumann eine sagenhafte Zwo-Neun erlauncht hatte. Diesmal schreibt dienur mit eineran.