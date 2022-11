Diese Z06 ist das erste Serienauto nach EU-Spezifikation. Das erkennt man vor allem an der Abgasanlage, die beim US-Modell in vier zentralen Endrohren mündet und einen markerschütternden Lärm in die Umwelt entlässt.

Und genau hier liegt das Problem: Was unsereins als schön empfindet, definiert der gemeine Paragrafenreiter als störend. Daher musste für den Markt in der alten Welt eine konventionellere Abgasanlage her und natürlich auch ein Ottopartikelfilter eingebaut werden. Den Ami interessiert das alles nicht.

Für die Z06 hat Chevrolet einen modernen 5,5-Liter entwickelt



Das soll uns aber nur am Rande beschäftigen. Denn zum einen geht es bei der Z06 vor allem um die Performance; andererseits klingt sie auch in dieser Konfiguration noch so was von brachial, den Kaltstart in der Lausitz-Box hat man wahrscheinlich selbst im nahegelegenen Dresden noch gehört.