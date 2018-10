m Jahr 2017 verunglückten in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts 10.965 Kinder als Mitfahrer im Pkw. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat in einer Studie mit 1042 befragten Personen in den Großräumen Berlin und München (Zeitraum Juli 2016 bis September 2017) herausgefunden: Fast die Hälfte aller Kinder im Auto war nicht richtig gesichtert! In 48 Prozent der Fälle stellten die Unfallforscher einen "Fehlgebrauch" des Kindersitzes fest.

AUTO TEST hat bereits im Sommer 2015 exklusiv mit der Dekra die sieben häufigsten Bedienfehler bei Kindersitzen sowie Mängel bei der Sicherung der Kleinen simuliert. Dabei wurden alle Tests als Frontalaufprall mit 50 km/h in Anlehnung an die Norm ECE R44 durchgeführt. Neben der Auswertung der von den Dummys erfassten Sensordaten wurden die Crashszenarien von einer Ärztin für Kinderchirurgie aus medizinischer Sicht beurteilt. Dabei konnten sieben gravierende Fehler entlarvt werden:

Kind auf dem Schoß: Gerade wenn es eilig losgehen soll und die Strecke kurz ist, kommt es immer wieder vor: das Kind sitzt ungesichert auf dem Schoß des Beifahrers. Im Test repräsentierte der Dummy ein zwölf Monate altes Kind. Trotz der Airbagentfaltung prallte der Kinder-Dummy mit dem Brustkorb auf den Armaturenträger – auch die Arme der Mutter können es nicht zurückhalten. Das Urteil der Ärztin: "Ein solcher Unfall endet für ein Kind wahrscheinlich tödlich."

Die Kinder werden häufig zu locker im Sitz gesichert. So können etwa dicke Jacken verhindern, dass der Gurt straff genug anliegt, um im Ernstfall richtig zu schützen. Im Test entsprachen die Dummy jeweils einem dreijährigen Kind in einem Kindersitz der Gruppe 1 und einem sechsjährigen Kind in einem Kindersitz der Gruppe 2/3 . Ergebnis: Im ersten Fall würde der Kopf des Kindes gegen den Vordersitz prallen. Die Vorverlagerung des älteren Kindes bliebe indes im gesetzlichen Rahmen. Der Dummy steigt jedoch im Sitz auf und stößt mit dem Kopf an den Dachhimmel. In beiden Fällen wären bei einem realen Unfall ernsthafte Verletzungen die Folge.