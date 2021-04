Crosscamp Lite: Wohnmobil-Test

Serienmäßig fünf Sitz- und vier Schlafplätze. Wer im Alltag noch mehr Platz braucht, kann die Toyota-Basis mit sieben Sitzplätzen ordern.. Neu sind die herausnehmbare Staubox zwischen Schiebetür und der zweiten Sitzreihe auf der Fahrerseite sowie die dimmbare Lichtleiste. Ebenfalls. Hier ist die Unterseite nun mit Stoff bezogen, was die Atmungsaktivität erhöht. Zudem befindet sich unter dem Bett noch ein Gepäcknetz. Wo wir schon mal beim Thema Schlafen sind: Durch die niedrige Bauweise der Möbelmodule hat sich. Dank der vollen Ausnutzung der Fahrzeuginnenbreite können hier nun bequem zwei Personen schlafen. Durchaus sinnvoll ist auch die 699 Euro teure Kühlbox (Volumen 13 Liter) mit einem Cupholder zwischen den Vordersitzen.

Das Cockpit des Toyota Proace Verso ist übersichtlich gestaltet. ©Hardy Mutschler / Auto Bild

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder, 1.5L D Leistung 88 kW (120 PS) bei 3500 U/min Hubraum 1499 cm3 Drehmoment 300 Nm bei 1750 U/min Höchstgeschwindigkeit 166 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang-Schaltgetriebe/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 69 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 4950/2200/1990 mm Radstand 3275 mm/ Bereifung 225/55 R 17 Leergew. fahrbereit 2145 kg Zuladung 550 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1800/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblec Liegefläche oben L x B 1200 x 2000 mm Liegefläche unten L x B 1400 x 1990 mm Kühlbox 13 l Herd 1 Flamme Bordbatterie 12 V/95 Ah Gasvorrat/Heizung 1,8 kg/Webasto-Dieselstandheizung Grundpreis ab 42.499 Euro Testwagenpreis 50.394 Euro

Deutlich eher wie ein Pkw als wie ein Transporter. Schon beim Einsteigen punktet das übersichtliche Cockpit mit allerlei Komfort: Radio mit 7-Zoll-Touchscreen, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DAB-Empfang und Smartphone-Integration über Apple CarPlay oder Android Auto, Berganfahrhilfe, Tempomat, Parksensoren vorne und hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Isofix-Kindersicherung an allen Sitzen der zweiten und dritten Sitzreihe, Kopf- und Front-Airbag für Fahrer und Beifahrer. Als Sonderausstattung durchaus, unter anderem mit Heckkamera inklusive 180-Grad-Vogelperspektive und abnehmbarer Anhängerkupplung. Nur in Verbindung mit diesem Paket wird auch dasangeboten. Für 1199 Euro mehr gibt es Headup-Display, Spurhalteassistent , Verkehrsschild-Erkennung und noch vieles mehr. Verfügbar ist der Crosscamp Lite auch mit einem, das aber nur in Verbindung mit der Motorvariante mit 177 PS zur Verfügung steht. Der Preis dafür beträgt 5549 Euro.Der neue Crosscamp punktet mit einer sicheren Fahrzeugbasis samt reichlich Assistenzsystemen, breiterem Bett, Kocher und Platz für bis zu sieben Personen oder viel Gepäck. Wer nicht mehr braucht, liegt mit dem Lite genau richtig.vier von fünf Punkten.