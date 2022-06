Der Cupra Born ist der sportlichere Bruder des VW ID.3 . In der Basis kommt der elektrische Kompaktwagen bereits mit 150 kW (204 PS) und einer Batteriekapazität von 58 kWh. Damit schafft er bis zu 340 Kilometer. Der Preis liegt bei noch recht überschaubaren 37.220 Euro. Teurer wird es mit dem stärkeren Modell: 170 kW (231 PS), ebenfalls eine Reichweite von 340 Kilometern und kostet mindestens 38.600 Euro. Das Top-Modell des Born kommt mit gleicher Leistung, schafft dank der 77-kWh-Batterie aber bis zu 540 Kilometer — und kostet mindestens 44.300 Euro.

Wer einen Cupra Born mit viel Sonderausstattung günstiger fahren möchte, der hat Glück. Denn bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den kompakten Spanier mit 150 kW (204 PS) aktuell für 366 Euro brutto pro Monat leasen

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Der elektrische Cupra Born ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Der Born kommt mit Sonderausstattung im Wert von 5755 Euro



Bei der Vertragslaufzeit haben Kunden die Wahl zwischen 48 (366 Euro brutto), 36 (408 Euro brutto) und 24 Monaten (474 Euro brutto). Die jährlichen Freikilometer sind jedoch auf 10.000 festgelegt. Beim Händler kann jedoch angefragt werden, ob weitere Konditionen verfügbar sind.



Neben der monatlichen Leasingrate müssen Kunden eine einmalige Zahlung der Überführungskosten einplanen. Diese betragen 850 Euro brutto. Hinzu kommen die Zulassungskosten in Höhe von 199 Euro brutto. Daraus ergeben sich bei einer Laufzeit von zwei Jahren – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 12.425 Euro brutto (24 mal 474 Euro plus 850 Euro plus 199 Euro). Optional wird das Auto für einmalige 399 Euro brutto bis vor die Haustür geliefert.

Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Ladepakete samt günstiger Wallboxen mit Hardware-Bonus: Charge Amps Halo™ ab 299 Euro Zum Angebot In Kooperation mit





Dafür erhalten Privatkunden einen neuen Cupra Born in Silber und mit einer Sonderausstattung im Wert von 5755 Euro. Darin enthalten unter anderem: Below Zero Pack (beheizbare Vordersitze, beheizbare Scheibenwaschdüsen), getönte Scheiben hinten, Cargo Pack (Netzkabel Haushaltssteckdose), Wärmepumpe, Tech M Pack (keyless System, integrierte Smartphone-Ladestation), Pilot M Pack (Rückfahrkamera, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Navi mit Zwölf-Zoll-Display), Head-up-Display, virtual Cockpit, Einparkhilfe vorne und hinten, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und 19-Zoll-Leichtmetallräder.