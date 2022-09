Praktisch oder sportlich? Beim Cupra Leon VZ muss man sich nicht entscheiden. Hier ist Platz für die ganze Familie plus Gepäck und der Fahrspaß kommt dennoch nicht zu kurz. Der VZ 2.0 TSI leistet 300 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm. So erreicht der Cupra die 100 km/h aus dem Stand in 5,7 Sekunden und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Den Spanier gibts mit Frontantrieb und Siebengang-DSG zum Preis von 42.270 Euro. Wer nicht so tief in die Tasche greifen möchte, kann den Leon VZ aktuell zu attraktiven Konditionen leasen