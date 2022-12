Der Cupra tobt über Asphalt und Schotter

Nicht bei Cupra . Nicht beim Urban Rebel Racing Concept. Dieses Schaustück steht so grimmig wie lebendig in der Boxengasse, stemmt seine dicken Stummelwaden in den Teer und will einfach nur raus. Raus auf den Rundkurs, rein ins Gemetzel des Tracks. Besser gesagt: DER Tracks. Denn das pralle Monsterchen soll nach Cupras Idee auf gleich drei Bahnen herumtoben.

Damit weist er seine Stupsnase auch gleich in die Richtung der Rebel-Zielgruppe: Junge, wilde, urbane, verspielte Typen will Cupra sich da am liebsten heranzüchten und irgendwann (genauer: 2025) auf den zivilen Verwandten Urban Rebel Road umleiten.

Nur zwei Exemplare hat Cupra gebaut

Vorwärtsdetonation mit Fiep-Untermalung

Das gehört beim Rallycross schließlich dazu, da fährt Spektakel als Programm mit. Nirgends sonst stehen schließlich so viel Zuschauer so dicht am Schotter wie bei dieser Disziplin. Für mich stehen nur Cupra-Mitarbeiter und Fotografen am Rand. Besser so. Denn trotz feiner Balance über das Verteilen der beiden E-Maschinen in Bug und Heck sowie der T-förmigen Platzierung der Akkus in Kardantunnel und Boden reagiert der Urban Rebel ziemlich hektisch auf meine ungeübten Befehle per Gaspedal.