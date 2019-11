(dpa/cj) Mehr als drei Viertel aller Deutschen hören regelmäßig Radio, viele davon im Auto. Für sie gibt es eine gute Nachricht: Das Digitalradio DAB+ (DAB =igitaludioroadcast) wird bald in jedem Neuwagen in Deutschland standardmäßig zu genießen sein. Wie der Bundesrat am 8. November 2019 beschloss, müssen vom 21. Dezember 2020 an Radios in neuen Fahrzeugen den Empfang und die Wiedergabe von DAB+ ermöglichen (hier lesen Sie, was außerdem 2020 auf Autofahrer zukommt ). Der Bundestag hatte den Gesetzesentwurf zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes als Umsetzung einer EU-Regelung am 17. Oktober angenommen. Das Gesetz tritt in Kraft, nachdem es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.