In Stuttgart könnte es ab dem 1. Januar 2020 zusätzlich zur Verbotszone in der Innenstadt für Euro-4-Diesel auch streckenbezogene Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 geben. In Hamburg stellte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) das Ende der streckenbezogenen Maßnahme in der Stresemannstraße für Ende 2020 in Aussicht. Aufgrund von anhängigen oder geplanten Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf Luftreinhaltung sind Fahrverbote generell auch in weiteren Großstädten möglich.