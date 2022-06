Um diese Frage zu beantworten, hat AUTO BILD sechs Kandidaten auf Herz und Nieren getestet.

Wer mit der Familie verreisen oder Sportgeräte mit in den Urlaub nehmen will, kommt oft an die Grenzen: Der Kofferraum ist voll, doch es muss noch einiges an Gepäck mit. Die einzige Möglichkeit? Der Transport auf dem Dach . Abhilfe kann hier eine Dachbox schaffen. In den letzten Jahren haben sich die geräumigen Dachaufbauten längst zu einem echten Trendartikel entwickelt. Doch welche Boxen bieten die besten Eigenschaften?

Thule Force XT Black Aeroskin L Force XT Black Aeroskin L Thule 1,7 (gut) Hochwertige Verarbeitung

Verzurr-Ösen für Ladungssicherung vorhanden

kein Wassereintritt feststellbar Preis 599,95 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon

Gleich drei Testsieger gab es in unserem Dachboxen-Test. So konnte unter anderem die schwedische Marke Thule mit dem Modell Force XT L ebenfalls voll überzeugen. Die teuerste Box im Testfeld bietet 450 Liter Ladevolumen und wirkt insgesamt sehr ausgewogen und solide. Positiv fallen Verzurr-Ösen aus Metall in der Box auf. Auch die Geräuschmessung ist vorbildlich: Nur 67 dB bei Tempo 100, 70 dB bei Tempo 130. Beim Bewässerungstest war kein Wassereintritt feststellbar. Die Thule Force XT L erreichte 255 von 300 Punkten und erhielt somit die Note 1,7 (gut).

Testsieger: Atera Casar L

Atera Casar L Atera Casar L 1,7 (gut) hochwertige Verarbeitung

cleverer Öffnungsmechanismus geringfügiger Wassereintritt bei Bewässerungstest Preis 510,50 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon

Die Atera Casar L überzeugte und trotz ihres etwas geringeren Ladevolumens. Positiv hervorzuheben ist neben dem guten Verarbeitungseindruck ein durchdachter Öffner, der in Design und Handhabung stark an einen Innentürgriff erinnert. Die 18 Kilogramm schwere Box verfügt über drei Spanngurte zur Ladungssicherung, sowie über sauber rastende Haubenöffner. Kleinere Abzüge gibt es für den geringen Wassereintritt an der Unterseite beim Bewässerungstest und den relativ geringen Öffnungswinkel des Boxdeckels. Bei der Geräuschmessung mit montierter Box war der Eindruck positiv: 66 dB bei Tempo 100, 72 dB bei Tempo 130. Die Atera Casar L erreichte 255 von 300 Punkten und erhielt somit die Note 1,7 (gut).



Testsieger: Hapro Trivor 440

Hapro Trivor 440 Hapro Trivor 440 1,7 (gut) Kein Wassereintritt

hochwertige Verarbeitungsqualität

sauber rastende Haubenöffner Preis 510,50 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon

Die Hapro Trivor 440 bietet 20 Liter mehr Ladevolumen als das getestete Atera-Modell und ist bis auf den Box-Deckel offenkundig baugleich. Positiv fallen der leicht bessere Verarbeitungseindruck und der aufwendige Öffnungsmechanismus auf. Die Box verfügt über drei Spanngurte zur Ladungssicherung, sowie über sauber rastende Haubenöffner. Beim Bewässerungstest ist kein Wassereintritt feststellbar. Bei der Geräuschmessung mit montierter Box war der Eindruck sehr positiv: Nur 65 dB bei Tempo 100, 72 dB bei Tempo 130. Auch die Hapro Trivor 440 erreichte 255 von 300 möglichen Punkten erhielt somit die Note 1,7 (gut).

Farad Koral Farad Koral 1,8 (gut) gutes Raumangebot

großes Ladevolumen

günstiger Preis etwas lautere Windgeräusche

einfache Verarbeitungsqualität Preis 334,95 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon

Preis-Leistungs-Sieger wird die italienische Farad Koral. In der Machart spürbar günstiger und ab Tempo 100 messbar lauter kann sie nicht ganz mit den Modellen der renommierten Marken mithalten. Dafür bietet sie solide 480 Liter Ladevolumen, patzt nicht beim Bewässerungstest und wirkt gemessen am Preis erfreulich ausgewogen. Die Farad Koral erreichte 246 von 300 Punkten und erhielt somit die Note 2,0 (gut).



Bei Dachboxen kommt es nicht nur auf das Ladevolumen an. AUTO BILD testete daher diverse für den Alltagsgebrauch relevanten Eigenschaften. Direkt nach dem Auspacken checken wir die Betriebsanleitungen. Sind diese Teil des Lieferumfangs und gut verständlich? Sicherheitshinweise sollten ebenfalls gut erkennbar sein. Bei Thema Erstmontage haben wir bewertet, ob Verletzungsgefahren bestehen, wie groß der Zeitaufwand ist und wie umfassend der Hersteller vormontiert hat. Auch das Vorhandensein von nützlichem Zubehör wie Zurrgurten wird berücksichtigt.

Im Kapitel Handhabung geht es um die Handling-Eigenschaften im Alltag. Wie schwer ist die Dachbox? Lässt sie sich leicht tragen? Gibt es ein oder beidseitig Scharniere zum Öffnen der Box? Besteht Verletzungsgefahr bei der Handhabung? Und gibt der Hersteller sinnvolle Beladungstipps?

Zoom Eine der wichtigsten Testkriterien ist die Montage auf den Dachträgern: Wie leicht lassen sich die Dachboxen befestigen? Kann man dabei leicht etwas falsch machen?





Im Kapitel Dachmontage bewerten wir, ob der Dachträger alleine aufgesetzt werden kann ist, ob Vorbereitungen vor dem Aufsetzen notwendig oder Werkzeuge für die Montage nötig sind, wie aufwändig die Montage auf den Trägern ist, wie fest die Dachbox auf den Trägern wirkt, ob Verletzungsgefahr bei der Montage besteht und ob die Dachbox-Befestigungen gegen unbefugten Zugriff geschützt sind.

Ebenfalls geprüft wurde das Thema Beladung. Wichtig war, ob es Ladungssicherungen gibt, Netze oder Taschen für Kleinteile vorhanden sind, die Dachbox leicht zu öffnen ist, es eine Ladekante gibt und wie das subjektive Raumangebot ausfällt.

Zoom Beim Bewässerungstest wurde Regen simuliert. Hält die Dachbox dicht oder wird das Gepäck nass?





Detailliert wurde die Qualität der Dachbox beurteilt: Wie steht es um die Verarbeitungsqualität, wie ist die Qualität der Diebstahlsicherung und der Dachträger-Aufnahmen, wie gut ist die Box gegen Regenwasser abgedichtet, ist die Wandstärke am Schloss solide, wie ist der allgemeine Stabilitätseindruck und wie ist die Qualität der Ladungssicherung?

Zoom Im Handling-Parcours mussten die Dachboxen zeigen, wie gut die Ladungssicherung funktioniert und ob das Fahrverhalten beeinträchtigt wird.





Last but not least mussten sich alle Boxen im Handlingparcours auf unserem Testgelände in Parchim bewähren. Bewertet wurden die Effektivität der Ladungssicherung, sowie die Geräuschentwicklung (Testwagen: BMW 320d Touring) bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Stabilität im Ausweichparcours, sowie der Einfluss auf den subjektiven Fahreindruck flossen ebenfalls in die Bewertung ein.

Zoom Sechs Dachboxen zwischen 320 und 600 Euro traten zum AUTO BILD Dachboxen-Test an.





Sechs Dachboxen haben wir auf Herz und Nieren getestet. Unser Testfeld reichte von günstigen Modellen von Farad (334,95 Euro) und G3 (319 Euro), über etablierten Klassiker wie der Kamei Husky 510 (472,44 Euro), bis hin zu noblen und entsprechend teuren Modellen von Hapro (510,50 Euro), Atera (510,50 Euro) und Thule (599,95 Euro). Was eint und unterscheidet die Boxen im Detail? Alle bieten in etwa das Stauvolumen eines Kofferraums im Kompaktklasse-Format. In Litern bedeutet das: Atera 420 l, Hapro 440 l, Thule 450 Liter, G3 460 Liter, Farad 480 Liter und Kamei 510 Liter (Volumenangaben laut Hersteller).

Zoom Die Kamei Husky 510 verhält sich beim Fahrtest unaufällig. Auch Wassereintritt ist nicht zu verzeichnen.





Auf einen guten vierten Platz kommt die Kamei Husky 510, eine gute Alternative zu den Testsiegern. Die Verarbeitung wirkt routiniert und auch das ausgeklügelte Befestigungssystem überzeugt. Leichte Schwächen zeigt die Deckelmechanik: Der Deckel verspannt teils beim Schließen. Unser Bewässerungstest zeigt keinerlei Nässeprobleme durch ungewollten Wassereintritt. Die Geräuschmessung ist okay: 68 dB messen wir bei Tempo 100, 73 dB bei Tempo 130. Mit 249 von 300 Punkten erhält die Dachbox die Note 1,9 (gut).



Deutlich schwächer schneidet die G3 Reef 580 ab. Die 460 Liter große Box ist qualitativ eher rustikal: Sowohl bei der Stabilität als auch bei der Ladungssicherung sind alle anderen Kandidaten besser. Die Außenhaut wirkt zudem kratzempfindlich, die beiliegenden Dokumente sind äußerst spärlich. Immerhin ist die Box auf dem Dach montiert relativ leise: Die Werte bei der Geräuschmessung sind gut: 67 dB messen wir bei Tempo 100, 72 dB bei Tempo 130. Im Test erreichte die G3 Reef 580 173 von 300 Punkten und erhielt somit die Note 3,8 (ausreichend).



Im großen Dachboxen-Produkttest gibt es drei strahlende Testsieger. Die Modelle von Atera, Hapro und Thule geben unterm Strich eine gute Vorstellung ab und landen punktgleich auf Platz eins. Alle drei Boxen sehen nicht nur gut aus, sondern sind überzeugend verarbeitet und punkten mit angenehmen Handlingeigenschaften. Wer hier zuschlägt, dürfte für viele Jahre glücklich sein.

Geringfügig schlechter verarbeitet, aber unterm Strich ebenfalls gut ist die Box von Kamei. Sie punktet dafür mit einem besonders soliden Dachmontagesystem. Preis-Leistungs-Sieger ist die Dachbox von Farad: Sie ist geräumig, kommt aber qualitativ nicht an die Premiumhersteller heran. Zudem wirkt sie ab Tempo 100 spürbar lauter. Top sind dafür bis zu 90 Kilogramm Zuladung, insofern die Dachlast mitspielt.

Lediglich ausreichend ist die G3 Reef 580. Ihre Bezeichnung ist verwirrend, denn tatsächlich hat die Box 460 Liter Volumen. Stabilität und Ladungssicherungskonzept zeigen deutlich Luft nach oben, die Verarbeitung war die schlechteste im Testfeld. Hauptargumente für die G3-Box sind das gelungene Design und der sehr niedrige Preis.

● Beachten Sie stets die zulässige Dachlast!

● Bei der möglichen nutzbaren Dachlast sind Trägersysteme und Dachbox-Gewicht abzuziehen

● Lassen Sie die Dachbox nicht unnötig montiert. Der Mehrverbrauch liegt bei rund 0,9 bis 1,3 Liter!

● Durchdachte Montagesysteme erleichtern die korrekte Montage

● Sichern Sie die Ladung in der Dachbox stets gegen Verrutschen!

● Bedenken Sie bei der Nutzung stets die erhöhte Seitenwind-Empfindlichkeit und die möglicherweise schlechteren Handling-Eigenschaften

● Richten Sie sich beim Beladen stets nach den Herstellervorgaben

● Boxen mit defekten Halte- oder Verrschlusssystemen sollten keinesfalls weiter genutzt werden

● Montieren Sie die Box stets sorgfältig und für eine ideale Gewichtsverteilung auf der Dachmitte

● Markenboxen haben gebraucht einen wesentlich höheren Wiederverkaufswert als No-Name-Boxen

Weitere Tipps zum Dachboxenkauf und zur richtigen Beladung finden Sie in unserem Dachboxen-Ratgeber.