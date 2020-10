Trotz drehmomentarmer Motoren stehen bei den Antriebswellengelenken oft genug verfrüht Reparaturen auf dem Plan. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Dacia

SUV

Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,9 l S/100 km CO2 140 g/km Inspektion 250-400 Euro Haftpflicht (19)* 567 Euro Teilkasko (20)* 625 Euro Vollkasko (17)* 908 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 124 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 678 Euro Anlasser (AT) 405 Euro Wasserpumpe 365 Euro Zahnriemen entfällt, da Kette Nachschalldämpfer 339 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 588 Euro Bremsscheiben und -klötze 412 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 16 Prozent Umsatzsteuer

Moderner ist hingegen der kleine 1200er-Turbo-Benziner samt passend abgestuftem Sechsgang-Schaltgetriebe und Euro-5-Abgasnorm. Er kam erst mit dem dezenten Facelift 2013 und schiebt die 1277 Kilogramm leichte Fuhre ordentlich an. Typisch Downsizing-Motor, wirkt der Vierzylinder zudem recht drehfreudig. Die Frage ist allerdings, wie lang – denn der auch in anderen Renault - und Nissan -Modellen genutzte Motorentyp hat nicht zuletzt aufgrund von häufigen Steuerkettenproblemen in puncto Haltbarkeit keinen besonders guten Ruf. Dazu passt, dass es quasi bei jedem Lastwechsel in unserem Testwagen vernehmlich klackt. Die als fragil bekannten Antriebswellengelenke sind bereits bei knapp 85.000 Kilometern am Ende. Ganz klar: Als aufpreispflichtige Zuschaltallrad-Variante 4x4 mit knurrigem DCi-110-Turbodiesel wäre dercharmanter, sie käme jedoch gebraucht nochmals locker ein bis zwei Tausender teurer. Dann wären jedoch zumindest die satten 205 Millimeter Bodenfreiheit und Böschungswinkel von 30 Grad vorn und 36 Grad hinten echte Kaufargumente: Diese Werte stünden auch wesentlich teureren-Modellen gut.