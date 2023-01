So sieht das zumindest durch die deutsche Brille aus. Auf anderen Märkten gab's den Duster bereits, bevor irgendwelche Marketing-Strategen das Wort SUV überhaupt erfanden. In England zum Beispiel war ab 1985 ein kleiner Geländewagen zu haben, der fast den gleichen Namen trug: Dacia Duster 4x4. Die Kollegen des Magazins "Autocar" schrieben damals in britisch ironischer Tonart: "Acceleration is quite pedestrian." Oder auf Deutsch: "Die Beschleunigung ist ziemlich fußgängerhaft." Kein Wunder, mit seinen 65 Pferdchen brauchte der 4x4 stattliche 22,6 Sekunden bis auf 60 Meilen, was nicht einmal ganz 100 km/h entspricht. Der Motor stammte von Renault. Auch damals, vor dem Kauf der Marke im Jahr 1999, hatten die Franzosen bereits ihre Finger im Spiel.