n Volkswagen, das ist ein Wagen fürs Volk. Klar, klingt irgendwie logisch. Warum nur sind die gleichnamigen Autos dann so teuer? Einen VW gibt es nämlich erst ab 10.750 Euro. Und das ist dann ein ziemlich nackter Up. DER, also ein, kostet mindestens 19.520 Euro. Geht zum Glück aber auch anders. Heißt dann zum Beispielund steht für gerade mal 6990 Euro beim Händler. Was so ein echter Volks-Wagen außer dem Preis noch draufhat, klären wir in unserem Vergleich. Dazu laden wir neben dem Dacia zwei Asia-Knirpse ein:undBeide mit einem Basispreis von 9990 Euro, also noch vierstellig. Motto: Die sind fürs Volk!