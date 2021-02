Der Dacia Sandero ist Deutschlands günstigster Neuwagen ! In der Basisausstattung "Access" kostet die dritte Generation für 8490 Euro. Dafür gibt es einen Kleinwagen mit 67 PS-Benziner und gutem Platzangebot. Wer dann doch etwas mehr Komfort will, greift entweder zu einer besseren Ausstattungslinie oder nimmt gleich denmit mehr Bodenfreiheit und bulligerer Optik. Der Stepway startet

ViveLaCar bietet den Dacia Sandero Stepway Comfort (ab 12.990 Euro) im Auto-Abo deutlich günstiger an. Los geht's ab 201,90 Euro monatlich für einen Dacia Sandero Stepway Neuwagen mit 91 PS-Benziner und jungfräulichen 15 Kilometern auf dem Tacho.

Der Clou am Auto-Abo: Alle Kosten wie Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), KFZ-Steuer, Zulassung, Wartung und Service und sogar die entsprechende Bereifung sind in der monatlichen Rate bereits enthalten.Außerdem gibt es keine einmaligen Kosten wie Anmeldegebühr oder Überführungskosten. Aktuell wird sogar eine deutschlandweite Lieferung für 1 Euro angeboten. Der Kunde muss nur noch tanken, alles andere ist bereits inkludiert.

Für 201,90 Euro pro Monat sind allerdings– das dürfte den meisten Fahrern nicht reichen. Für unterschiedliche Fahrprofile biete ViveLaCar sechs Kilometerpakete von 200 bis 2500 an. Mitinklusive kostet der Dacia beispielsweise, mit. Für maximale Flexibilität können Kunden das Kilometerpakte monatlich wechseln und so optimal an ihr Fahrprofil anpassen. Die Mindestmietdauer für das Auto-Abo beträgt drei Monate, danach kann der Sandero Stepway monatlich zurückgegeben werden. Bei dem angebotenen Sandero Stepway handelt es sich um einen Neuwagen inklusive Navi, Klimaanlage, Einparkhilfe hinten und mehr.