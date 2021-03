in BMW 745Le ist trotz 394 PS nicht in erster Linie zum Rasen geeignet. Das bayrische Luxus-Schiff mit Plug-in-Hybrid glänzt lieber mitIst dann aber die Batterie leer, ist es mit Sparsamkeit und Power schnell dahin. Damit bei plattem Akku immerhin die Fahrleistungen noch stimmen, hat der Schweizer Tuner Dähler neuerdings eineim Programm. Damit düpiert er PS-technisch sogar den neuen M3 Competition!

Statt 22-Zöller sind auch Felgen mit 21-Zoll-Durchmesser zu haben. Wuchtig ist der 7er so oder so. ©dÄHLer Competition Line AG

Im Serientrimm leistet der turboaufgeladene286 PS , der E-Motor steuert noch einmal 113 PS bei. Dähler hebt die Leistung des Verbrenners auf 408 PS an, womit er schon alleine die serienmäßigen 394 PS Systemleistung übertrifft. Insgesamt liegen neuerdings ganzean! Das ist mehr als üppig, die neuen M3 und M4 Competition bringen es auf "nur" 510 PS. Auf Wunsch hebt Dähler auch die Höchstgeschwindigkeit an, Zahlen werden aber keine bekanntgegeben. Der Vollständigkeit halber seien dieund 140 km/h Vmax im reinen E-Betrieb erwähnt. Den Normverbrauch gibt BMW mit 2,3 Liter an, wir habenMit dem Dähler-7er dürfte diese Zahl etwas steigen.Zurück zum Tuning. Für den passenden Sound montieren die Schweizer einenFür Modelle ohne Luftfederung sind Sportfedern zur Tieferlegung im Programm. Leichtmetallfelgen in bis zuverleihen dem Hybrid-7er mehr Präsenz und sparen obendrein bis zu 35 Prozent Gewicht ein.Sämtliche Teile sind neben dem 745Le auch für die Version mit kurzem Radstand verfügbar. Das Motor-Tuning ist EU-geprüft und kommt mit einer Ergänzung der Werksgarantie. Preise verrät der Tuner auf Anfrage.