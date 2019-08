BMW 745e: Plug-in-Hybrid, Test, Motor, Preis

assen Sie uns nicht über den Grill diskutieren. Nutzt ja eh nix, er ist nun einmal dran am. Wäre eh schade, deneinfach nur auf seine Optik zu reduzieren. Denn unter der Haube steckt alles, was denausmacht. Und das sorgt für einen Wechsel-Strom der Gefühle. Außen protziges Feindbild der Fridays-for-Future-Bewegung, innen dann Vorbild.

Wie das geht? Ganz einfach – BMW baut in den 7er nicht nur denein, sondern auch gleich noch ein großes Akkupack und einen. Macht zusammenund einen Werksverbrauch von 2,3 Litern je 100 Kilometer. Was natürlich Blödsinn ist, die von uns zusammengespartenr sind aber trotzdem erstaunlich. Ein Zwei-Tonnen-Trumm mit der Leistung eines Sportwagens, dem Platz einer Lounge und dem(ohne dessen Stickoxidwerte)? Ziemlich cool, finden wir. Und hat man sich erst mal von dererholt und die Fahrertür hinter sich geschlossen (mit solidem Mercedes-Plopp), istangesagt.

Lautloser Gleiter: Mit vollem Akku schafft der große BMW 42 Kilometer ohne den Verbrenner anzuwerfen.

Dievorne sind riesig, mit so edlem Leder bezogen, dass die Rolf-Benz-Couch zu Hause wirkt wie eine Gefängnispritsche. Kombiniert mit feinem Holz – und schon heute der. Im 7er darf nämlich nach Herzenslust gedrückt, getoucht, geredet und sogar gewinkt werden. Sogar auf der Rückbank, dort wartet ein, mit dem sich allerhand Unfug treiben lässt. Wie etwa heimlich das Radio lauter stellen. Einzig an dengewöhnen wir uns nie, rund war er irgendwie a) schöner und b) übersichtlicher. Zumindest im 745e ist das nicht ganz so schlimm, dieruht eh ziemlich oft auf der Null. Denn der Akku des Plug-in-Hybrid ist groß genug, um den Verbrenner am Stück fürin den einstweiligen Ruhestand zu verabschieden.