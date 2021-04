er einen 3er BMW mit M-Logo fahren will, muss nicht zwingend zum M3 greifen. Auch derals kleiner Bruder des Top-3ers darf den schnellen Buchstaben tragen. Um den Abstand etwas zu verkleinern, bietetan. Zu haben sind mehr Leistung, Felgen , Fahrwerk und einige Karosserieteile.

Derist in der Serie für 374 PS und 500 Nm Drehmoment gut. Nach der Dähler-Kur spuckt der Dreiliteraus. Das Tuning ist Euro6d-geprüft, EU/CH-homologiert und kommt inklusive Ergänzung zur Werksgarantie. Eine zweite Leistungsstufe aufund wird auch eine Anhebung der Vmax beinhalten. Genaue Fahrwerte gibt Dähler nicht bekannt. Die Serien-Limousine sprintet von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden, wovon das Tuning zwei bis drei Zehntel abschaben dürfte.

Für den passenden Sound sorgt eineGegen Aufpreis verbaut Dähler auch vier 90mm-Endrohre mit Keramik-Beschichtung. Für den Export ist auch eine CAN-Bus-Klappensteuerung zu haben, um die Auspuffklappen in sämtlichen Fahrmodi offen zu halten. Zu einem späteren Zeitpunkt will Dähler auch einnachreichen, damit neben dem Auspuffsound auch das Ansauggeräusch sportlicher wird.

Vier Endrohre sind beim 3er normalerweise dem M3 vorbehalten. Dähler verbaut sie auch am M340i. ©dÄHLer Competition Line AG

Um die Querdynamik zu verbessern, bietet Dähler einmit manueller Höhen- und Härteverstellung an. Mittelfristig soll es auch eine Version für Fahrzeuge mit den optionalen Adaptiv-Dämpfern geben. Bereits mit diesem System kompatibel sind die Sportfedern. In den Radhäusern sitzen hauseigenenamens CDC1 Forged inbezogen mit Michelin Pilot Sport 4S.Laut Tuner sollen die Felgen eine Gewichtsersparnis von bis zu 35 Prozent bringen, was Feder- und Dämpfer-Ansprechverhalten verbessert.