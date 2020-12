K ann man stolz auf einen Gegenstand sein? Eher nein. Allerdings würden wir ja nicht bei AUTO BILD arbeiten, wenn Autos für uns nur Gegenstände wären. Und so sind wir dann doch angesichts der halben Million Kilometer fast so ergriffen, als hätte Sohnemann die Vorschule mit summa cum laude absolviert. Einmal bis zum Mond und ein Drittel des Weges wieder zurück zur Erde – das hat der Benz geschafft. Ohne größere Zwischenfälle, würden wir liebsten berichten, doch das stimmt nicht. Erst im August ersetzte Mercedes auf Kulanz die vom Rost angefressene Hinterachse, 2019 gab es ein instand gesetztes Lenkgetriebe. Gebrauchtwagen mit Garantie 11.700 € Mercedes-Benz C 200 T Avantgarde Park Sitz Esche, Diesel 124.416 km 124.416 km 100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5 l/100km (komb.) CO2 133 g/km* 11.999 € Mercedes-Benz C 220 Classic Edition BE PREMIUM-PAKET, Diesel 125.000 km 125.000 km 125 kW (170 PS) 125 kW (170 PS) 07/2013 07/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.3 l/100km (komb.) CO2 114 g/km* 12.750 € Mercedes-Benz C 180 BE T Avantgarde Spiegel, Benzin 130.950 km 130.950 km 115 kW (156 PS) 115 kW (156 PS) 04/2013 04/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.4 l/100km (komb.) CO2 150 g/km* 12.880 € Mercedes-Benz C 180 T Elegance MapPilot, Benzin 101.300 km 101.300 km 115 kW (156 PS) 115 kW (156 PS) 11/2013 11/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.9 l/100km (komb.) CO2 139 g/km* 12.888 € Mercedes-Benz C 180 Avantgarde | AZS-SICHERER-ONLINE-KAUF, Benzin 77.000 km 77.000 km 115 kW (156 PS) 115 kW (156 PS) 08/2013 08/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.8 l/100km (komb.) CO2 137 g/km* 12.945 € Mercedes-Benz C 200 T Automatik Tepomat, Benzin 112.511 km 112.511 km 135 kW (184 PS) 135 kW (184 PS) 01/2013 01/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 8 l/100km (komb.) CO2 190 g/km* 12.980 € Mercedes-Benz C 200 BE Avantgarde Spiegel-Paket, Diesel 61.803 km 61.803 km 100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5 l/100km (komb.) CO2 131 g/km* Mercedes-Benz C 200 T Avantgarde Park Sitz Esche, Diesel + 28844 Weyhe, Autohaus Werner GmbH | Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service Mercedes-Benz C 220 Classic Edition BE PREMIUM-PAKET, Diesel + 13581 Berlin, ASP Autosalon Berlin GmbH Mercedes-Benz C 180 BE T Avantgarde Spiegel, Benzin + 49377 Vechta, Autohaus Anders GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service Mercedes-Benz C 180 T Elegance MapPilot, Benzin + 30982 Pattensen, Carnehl Junge Sterne Mercedes-Benz C 180 Avantgarde | AZS-SICHERER-ONLINE-KAUF, Benzin + 86609 Donauwörth, Autozentrum Schwaben Mercedes-Benz C 200 T Automatik Tepomat, Benzin + 25337 Elmshorn, Kamux Elmshorn Mercedes-Benz C 200 BE Avantgarde Spiegel-Paket, Diesel + 47574 Goch, Daniels GmbH In Kooperation mit ann man stolz auf einen Gegenstand sein? Eher nein. Allerdings würden wir ja nicht bei AUTO BILD arbeiten, wenn Autos für uns nur Gegenstände wären. Und so sind wir dann doch angesichts der halben Million Kilometer fast so ergriffen, als hätte Sohnemann die Vorschule mit summa cum laude absolviert. Einmal bis zum Mond und ein Drittel des Weges wieder zurück zur Erde – das hat der Benz geschafft. Ohne größere Zwischenfälle, würden wir liebsten berichten, doch das stimmt nicht. Erst im August ersetzte Mercedes auf Kulanz die, 2019 gab es ein instand gesetztes Lenkgetriebe.

Den überwiegenden Rest der Werkstattbesuche erforderten normale Verschleißreparaturen an Bremsen, Fahrwerk und Co. Wobei: Was heißt schon normal? Der Endtopf hielt über 400.000 Kilometer – wow! Unsere knauserigen Controller würden den Dauerläufer am liebsten stilllegen, er habe schließlich nichts mehr zu beweisen. Das sehen wir Testredakteure natürlich anders – und haben schon längst die Million ins Visier genommen. Hier erfahren Sie, wie sich der Benz bislang geschlagen hat.

Der Mercedes C 180 tritt zum Test an

Gewohnte Mercedes-Qualität ist das nicht, notiert ein Kollege. Am 4. September 2007 tritt die C-Klasse seinen Dienst bei AUTO BILD an. C 180 Kompressor Classic , Farbe 650 – Calcitweiß. Ein Basismodell mit nur einem Extra an Bord: dem Radio "Audio 50 APS" mit kleiner Navigation ohne Ausklapp-Bildschirm. Auf Rezept gibt es den Kassen-Daimler nicht. Sein Listenpreis 2007: 31.844 Euro. Nach etwas Feilschen stehen 29.900 Euro auf dem Zettel – viel Geld. Zu viel? Auf den ersten Blick schon. Denn:, notiert ein Kollege.

So sieht es im Basis-Benz aus: schwarzer Stoff, robuste Kunststoffe, kinderleichte Bedienung. ©Roland Sassen erledigt der 156-PS-Motor seinen Job souverän. Dabei klingt er mit seinem dumpfen Kompressor-Brummen angenehm – und sparsam bleibt er auch. Wer gemütlich bummelt, freut sich tatsächlich über Werte mit einer Sechs vor dem Komma auf dem überraschend exakt rechnenden Bordcomputer. Im Dauertest-Mittel sind es 9,9 Liter. Nicht viel für ein Auto, das oft schnell über die Autobahn getrieben wird. Technische Daten Mercedes-Benz C 180 Kompressor Motor Vierzylinder-Benziner, mit Kompressor-Aufladung, vorn längs eingebaut Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum/Ventilsteuerung 1796 ccm/Steuerkette kW (PS) bei U/min 115(156)/5200 Nm bei U/min 230/2500 Höchstgeschwindigkeit 223 km/h Abgasnorm - Abgas CO2 Euro 4 - 182 g/km Getriebe/Antrieb 6-Gang/Hinterradantrieb Tankinhalt/Kraftstoffsorte 66 l/Super Kofferrauminhalt 475 l Leergewicht/Zuladung 1555/415 kg Anhängelast gebremst/ungebremst 1700/740 kg Länge/Breite/Höhe 4581/1770/1447 mm Der Weiße muss beweisen, wie lange ein neuer Mercedes heute wirklich läuft. Doch mit jedem Kilometer, den unsere C-Klasse in Redaktionsdiensten frisst, überzeugt sie die zahlreichen Zweifler. Mit Leistung, nicht durch Luxus aus der Aufpreis-Liste. Der Kompressor-Vierzylinder etwa kostet gar nichts extra – und überzeugt trotzdem restlos. Prima Motor, steht da im grünen Buch, enorm sportlich, genug Druck ab 160 km/h im sechsten Gang. Tatsächlich. Dabei klingt er mit seinem dumpfen Kompressor-Brummen angenehm – und sparsam bleibt er auch. Wer gemütlich bummelt, freut sich tatsächlich über Werte mit einer Sechs vor dem Komma auf dem überraschend exakt rechnenden Bordcomputer. Im Dauertest-Mittel sind es 9,9 Liter. Nicht viel für ein Auto, das oft schnell über die Autobahn getrieben wird.

Die C-Klasse passt wie ein Maßanzug

Basis-Benz ohne Extras: Mehr Auto braucht kein Mensch. 156 PS reichen vollkommen, mehr ist purer Luxus. ©Roland Sassen Super Federungskomfort, die Schaltung ist ungewohnt exakt, erstaunlich leise – bis auf Windgeräusche an der A-Säule –, perfekte Sitzposition, er klappert überhaupt nicht, sogar der Platz reicht. Wie viel Auto braucht der Mensch? Spätestens nach 1000 Kilometern C-Klasse am Stück gibt es für die meisten Fahrer eine Antwort: C 180 Kompressor, nackt. Reicht vollkommen. Und macht glücklich. Die kleinste C-Klasse ist ein Auto, das den Fahrer in Ruhe lässt. Hier piept es nicht, es knirscht und zirpt auch nirgends. Willkommen zu Hause: Hier passt er wieder, der alte Mercedes-Slogan. Man fühlt sich wohl, weil der 180er nichts fordert – ein Kassenmodell ohne Risiken und Nebenwirkungen. Aber dieser Mercedes kann mehr als nur gemütlich. Er wetzt exakt und punktgenau ums Eck, egal ob Immer mehr Lob sammelt sich im Fahrtenbuch:, die Schaltung ist ungewohnt exakt, erstaunlich leise – bis auf Windgeräusche an der A-Säule –, perfekte Sitzposition, er klappert überhaupt nicht, sogar der Platz reicht. Wie viel Auto braucht der Mensch? Spätestens nach 1000 Kilometern C-Klasse am Stück gibt es für die meisten Fahrer eine Antwort: C 180 Kompressor, nackt. Reicht vollkommen. Und macht glücklich. Die kleinste C-Klasse ist ein Auto, das den Fahrer in Ruhe lässt. Hier piept es nicht, es knirscht und zirpt auch nirgends. Willkommen zu Hause: Hier passt er wieder, der alte Mercedes-Slogan. Man fühlt sich wohl, weil der 180er nichts fordert – ein Kassenmodell ohne Risiken und Nebenwirkungen. Aber dieser Mercedes kann mehr als nur gemütlich. Er wetzt exakt und punktgenau ums Eck, egal ob Parkhaus oder schnell durchfahrene Autobahnkurven. Das Fahrwerk spielt mit, die Beinarbeit gleicht Unebenheiten perfekt aus. Ein gelungener Kompromiss zwischen komfortabler Sanftheit und sportlicher Kondition.

Topfit nach 100.000 km

Die 100.000 Kilometer spult unser Mager-Modell mühelos ab. Nur einmal bremst ihn ein Nagel im AUTO BILD Testwerte Messung bei... Testbeginn Testende Beschleunigung 0-50 km/h 3,0 s 2,9 s 0-100 km/h 9,1s 8,9 s 0-130 km/h 14,4 s 14,2 s Elastizität 60-100 km/h 8,5 s (4. Gang) 8,6 s (4. Gang) 80-120 km/h 11,3 s (5. Gang) 12,0 s (5. Gang) Bremsweg aus 100 km/h kalt 39,0 m 38,9 m Bremsweg aus 100 km/h warm 39,8 m 39,5 m Testverbrauch/100 km (Teststrecke) 8,0 l Super 8,2 l Super Innengeräusch bei 50/100/130 km/h 60/66/70 db (A) 58/66/70 db (A) Leistungsmessung (Testende) 113,1 kW/153,8 PS) Abgasmessung (Testende)* NOx 0,025/CH 0,076/CO 0,645/CO2 195g** * Messungen erfolgten auf dem Prüfstand des DEKRA Technology Center Klettwitz; ** alle Angaben in g/km Mit den Pirelli-Winterreifen federt die C-Klasse besonders elegant, weil die weichere Gummimischung kurze Stöße besser pariert. Nachteil: Die Lenkpräzision leidet, der Geradeauslauf wirkt nicht mehr, als würde der Benz am Schnürchen gezogen.. Nur einmal bremst ihn ein Nagel im Reifen . Nicht erwähnenswert, wenn der 180er einen Ersatzreifen dabeihätte. Stattdessen liegt in der Reserveradmulde ein Fläschchen Tirefit. Spart Platz, wenn man es nicht braucht, kostet aber Nerven, wenn der Reifen platt ist: Ventil rauspulen, Schlauch auf die Pulle drehen, Pampe in den Reifen quetschen. Und am Ende der Prozedur ist das Loch doch zu groß, ein Abschlepper muss die gestrandete C-Klasse an den Haken nehmen.

Die Traumnote 1 verfehlt der C 180 haarscharf

Der Blick in die Hohlräume beweist: absolut rostfrei, perfekte Konservierung. ©DEKRA Traumnote 1 verfehlt unser weit gereister 180er aber aus anderen Gründen. Drei Flecken sammelt er auf seiner calcitweißen Weste. Er frisst Glühbirnen, neun ließ er sich schmecken. Ein Mechaniker muss im Kofferraum abtauchen, weil sich dort Wasser sammelt. Ergebnis: Dichtung heil, aber schlampig verklebt. Bei der 100.000-Kilometer-Inspektion werden zudem die vorderen Bremsankerbleche gewechselt. Grund: Materialrisse. Zuverlässigkeitswertung Fahrzeug nicht fahrbereit 0 x 10 Punkte Unplanmäßiger Werkstattaufenthalt 0 x 5 Punkte Defekte Funktionsteile 0 x 3 Punkte Geringfügige Defekte 11 x 1 Punkte NOTE 2 Für jeden Defekt sammelt der Dauertest-Wagen Punkte. Je weniger Fehler-Punkte am Ende auf dem Konto stehen, desto besser ist die Platzierung. Dieunser weit gereister 180er aber aus anderen Gründen. Drei Flecken sammelt er auf seiner calcitweißen Weste. Er frisst Glühbirnen, neun ließ er sich schmecken. Ein Mechaniker muss im Kofferraum abtauchen, weil sich dort Wasser sammelt. Ergebnis: Dichtung heil, aber schlampig verklebt. Bei der 100.000-Kilometer-Inspektion werden zudem die vorderen Bremsankerbleche gewechselt. Grund: Materialrisse.

es gibt auch Probleme: Ein neues Gaspedal ist bei Kilometer 209.883 notwendig. Keine 2000 Kilometer später ist nach fiesem Steinschlag eine neue Frontscheibe fällig: 710 Euro. Richtig ins Redaktionskontor haut mit 1760,48 Euro der neue Dreiwege-Katalysator samt zweier Lambdasonden beim Stand von 270.598 Kilometern, wogegen sich die just zuvor vollzogene Bremsenrevision mit 850,52 Euro fast bescheiden ausnimmt. Eine Meldung über Airbagstörung bei 240.000 Kilometer erledigt sich von selbst – Wackelkontakt im Gurtschloss. Nachdem die erste C-Klasse Für die C-Klasse ist der Dauertest jedoch nicht – wie sonst üblich – nach 100.000 Kilometern beendet. Sie fährt weiter - besser als früher jeder VW Käfer und mindestens so zuverlässig. Doch: Ein neues Gaspedal ist bei Kilometer 209.883 notwendig. Keine 2000 Kilometer später ist nach fiesem Steinschlag eine neue Frontscheibe fällig: 710 Euro. Richtig ins Redaktionskontor haut mit 1760,48 Euro der neue Dreiwege-Katalysator samt zweier Lambdasonden beim Stand von 270.598 Kilometern, wogegen sich die just zuvor vollzogene Bremsenrevision mit 850,52 Euro fast bescheiden ausnimmt. Eine Meldung über Airbagstörung bei 240.000 Kilometer erledigt sich von selbst – Wackelkontakt im Gurtschloss. Nachdem die erste C-Klasse W 202 ebenso wie ihr Nachfolger 203 beim Thema Korrosionsverhalten ähnlich schlechtes Benehmen zeigten wie der große Bruder E-Klasse der Baureihe W 210 , lehnt der 204er jedwede Solidarisierung ab. Unterboden, Radläufe, Türkanten, Hohlräume: alles schier; hier hat Daimler ja auch heftig sein Fett weggekriegt.

Der Daimler entwickelt großen Appetit auf Öl

Kein leuchtendes Vorbild ist der Wagen beim Thema Glühlampen, fast könnte es heißen: Der hat was an der Birne. C 180 K Classic frisst nämlich die Leuchtkörper, als gäben sie Extra-Saft. So um die 20 Stück mögen es inzwischen sein, mindestens, irgendwann haben unsere mittlerweile fingerfertigen Fahrer aufgehört zu zählen. Die Ursache für den extremen Lampenverzehr bleibt im Dunkeln. Experten erklären das Phänomen mit Spannungsspitzen in der Bordelektrik. Glücklicherweise ist der Tausch beim xenonfreien C kein Hexenwerk und braucht auf jeden Fall weniger Kraft als der stets festfressende (Kunststoff-)Deckel des Öleinfüllstutzens. Der verlangt nach einer Gorillapranke, zumindest aber nach einer Wasserpumpenzange. Ist die nicht an Bord, könnte das fatale Folgen haben; denn den größten Appetit entwickelt der kleine Daimler dort, wo keine Hand hinkommt: innermotorisch bis runter zur Kurbelwelle gieren die beweglichen Teile und der Kompressor nach frischem Öl. Etwa seit 100.000 Kilometern macht er das, mittlerweile ist es ein Drittelliter auf 1000 Kilometer, Tendenz steigend. In Zahlen bedeutet es: 39 Liter nach 207.000 km, 93 Liter nach 301.800 km. Womöglich wird unser Marathon-Mercedes ja irgendwann mehr Öl als Benzin konsumieren. Gegenwärtig sind es nach 9,9 Litern bei Tachostand 100.000 nur noch 9,6 Liter Sprit im Mittel.

Und noch ein Geheimnis, das der 156 PS starke Benz tief in sich trägt: Er wird immer stärker. Im Laufe seines arbeitsreichen Lebens über 300.000 Kilometer ist die Motorleistung um 3,5 Kilowatt gewachsen, um fast 5 PS also.

Die nächste Haltestelle: 400.000 Kilometer

Die Liste der Mängel und Reparaturen ist weiterhin so aufregend wie das Mittagsprogramm im TV. Höhepunkte, auch bei den Kosten, waren die dringend notwendige Erneuerung der Steuerkette inklusive Nockenwellenversteller sowie ein neuer Anlasser. Ansonsten ein paar Leuchtbirnen, frische Bremsen, eine neue Frontscheibe (Steinschlag). Und dann ein Missgeschick, für das unser Benz gar nichts konnte: Beim Rückwärtsfahren mit geöffneter Fahrertür übersah ein Kollege nach einem aufreibenden Arbeitstag eine Betonsäule im Parkhaus – die Tür knallt mit voller Wucht dagegen, bohrt sich in Richtung Kotflügel. Die Reparatur bedeutet beinahe den wirtschaftlichen Totalschaden. Doch AUTO BILD gibt den Benz nicht auf.

Aber eine kleine Frischzellenkur, das lässt sich nicht verheimlichen, ist nun angebracht. Wir gönnen dem Oldie neue Stoßdämpfer, zum ersten Mal in seinem langen Leben, lassen den leicht durchgesessenen Fahrersitz aufpolstern, tauschen die Fahrertür und geben ihn zum Aufbereiter, der soll ihn herausputzen. Das hat sich unsere C-Klasse verdient. Zumal sie während der letzten 200.000 Kilometer im Schnitt mit nur 50 Euro/1000 km für Reparaturen auskam.