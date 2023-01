Als die calcitweiße Mercedes C-Klasse am 4. Dezember 2007 zum Dienstbeginn in die AUTO BILD-Testgarage rollt, soll sie nicht weniger als eine Grundsatzfrage beantworten: "Wie lange hält ein Mercedes ?" Zahlreiche Rost- und Elektronikprobleme hatten zu der Zeit das Vertrauen in den Stern nachhaltig beschädigt. Die Wiedergutmachung war eine große Aufgabe für so ein einfaches Kassengestell.