Kürzlich hat Knossi auf seinem Youtube-Kanal (1,44 Millionen Subscriber) ein Video hochgeladen, in dem er seinen eigenen DeLorean DMC-12 präsentiert. Gekauft hat er den mittlerweile über 40 Jahre alten Sportwagen beim Händler Autotechnik Wagner in Hasloh bei Hamburg. Und das aus gutem Grund, denn Inhaber Michael Wagner gilt als eine Koryphäe in der DeLorean-Szene und hat Knossi ein besonders gepflegtes Exemplar besorgt.