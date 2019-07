Dongfeng? Nie gehört! Das klang genauso bei Toyota 1970 oder Hyundai 1991. Jetzt alsomit deraus China. Asiens größter Lkw-Bauer bringt sein erstes SUV zu uns: den, einenim Format des Skoda Kodiaq, der mit den üblichen Qualitäten solcher No-Name-Autos glänzen will., und der lässt wirklich aufhorchen.für einen ausgewachsenen Hochsitzer, der bei Skoda rund 8000 Euro teurer käme. Zuletzt hatten Newcomer aus China, Autos der Marken, enttäuscht. Gibt es bei dem DFSK auch einen Haken?

Zumindest nicht in der. Als der weiße Glory in der AUTO BILD-Testgarage neben VW Tiguan und Hyundai Tucson steht, geht er mängelfrei durch den Augen-TÜV. Unpeinlich, unauffällig. Mit den schrägen LED-Augen und eckigen Endrohren wirkt er nicht wie ein Billigheimer. Das Interieur überrascht zudem mit bekannten Teilen: eine, der, eine. Alles recht solide montiert, nur manches schlecht entgratete Teil könnte besser verarbeitet sein. Im Glory glänzenund Kunstleder auf passend ausgeformten Sitzen, die nicht nur viel Platz bieten, sondern auch eine: Die zweite Reihe, geteilt und längs zu verschieben, erleichtert mit einem Diener (Easy-Entry-Funktion) den Einstieg nach ganz hinten. Dort sitzen auch Jugendliche erstaunlich geräumig, das mögen die Shuttle-Eltern beim Abholen des Fußball-Teams.

Hübsch gemacht: An der Optik des Glory 580 gibt es nichts auszusetzen – er fällt nicht aus der Rolle.

Etwas zäh: In der stufenlosen Automatik von Honda versickert die Leistung des 145-PS-Benziners.

Wer die Ersatzbank nicht braucht, bekommt einen, der nicht nur das Urlaubsgepäck der Großfamilie schluckt, sondern auch Umzüge mitmacht. Damit ähnelt der DFSK einem Van – zumal das SUV auchan Bord hat. Der(von Mitsubishi ) fühlt sich schlapper an als, auch weil die(von Honda) viel Leistung schluckt. Beim Tritt aufs Gas kommt erst kein Schub, dann plötzlich viel, Ausdrehen darf der laute Vierzylinder auch nicht. Bei 5200 Touren wird die einprogrammierte Fahrstufe gewechselt,. Die mangelnde Abstimmung erklärt auch 9,9 Liter Testverbrauch. Am besten lässt man den DFSK gemächlich rollen, weil die Karosserie beladen und in Kurven schnell ins Wanken kommt. Aber nie böse, dennhaben trotz träger Lenkung alles sicher im Griff.