Die besten Sommerreifen

Auch für den Einsatz amkommenmehr und mehr in Mode. Und sie machen ihre Sache wirklich gut. Vorausgesetzt, man greift zur richtigen Marke und investiert in einen höheren Kaufpreis. Einsparen lassen sich dafür der zweite Reifensatz und die lästige Umrüstprozedur. In unserem Test haben wir sechs Ganzjahresreifen der Größe 235/60 R 18 unter die Lupe genommen (AUTO BILD ALLRAD 5/2018). In diesem Bremsweg-Vergleich noch nicht berücksichtigt ist unser brandneuer Ganzjahresreifen-Test 2019 im Format 235/55 R 19.

Michelin

Top-Hersteller Sommer 2019 1. Michelin 107,3 Prozent* 2. Pirelli 107,0 Prozent 3. Goodyear 106,9 Prozent 4. Continental 106,3 Prozent 5. Hankook 104,0 Prozent 5. Vredestein 104,0 Prozent *Mittelwert aus allen Bremsungen in Prozent

Nur eine gute Platzierung im Reifentest garantiert einen ausgewogen, leistungsstarken Reifen. Häufig bestätigt sich einfach die Regel: Qualität hat ihren Preis. Unten in der Tabelle sehen Sie die Marken, die in unserem Bremswegvergleich am besten abgeschnitten haben. Für die Auswertung haben wir von allen Marken, die in mindestens drei Tests vertreten waren, den Mittelwert (in Prozent) aus allen Bremsungen ermittelt.ist in dieser Auswertung