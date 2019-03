ictorville, eine Stadt in der kalifornischen Mojave-Wüste, zwei Autostunden nordöstlich von Los Angeles. Hier, auf einem Frachtflughafen mit Sichtschutzzaun, stehen seit Monaten Abertausende VW Diesel – ausgemustert im Abgasskandal in den USA. Zu erkennen sind viele Golf, Jetta, Audi Q3. Manche haben offene Motorhauben, manche offene Kofferraumklappen. Laut Volkswagen werden die Autos hier instand gehalten. Für ein zweites Leben nach dem großen Parkplatz.

Abfahrt: Verkaufsfertig TDI verlassen Victorville, um bei VW-Händlern umgerüstet zu werden.

Vor einem Jahr gingen Luftaufnahmen von diesem provisorischen Parkplatz (und von 36 weiteren in den USA) um die Welt, weil VW dort jene knapp 400.000 2,0- und 3,0-Liter-TDI-Modelle zwischenlagert, die der deutsche Konzern von seinen US-Kunden zurückkaufen musste, weil amerikanische Behörden sie als Schummel-Diesel entlarvt hatten. Und nun? Wie sieht es dort ein Jahr später aus? Kommen immer noch Autos an? Verlassen umgerüstete den Parkplatz wieder? "Es sind fast 14.000 Autos hier, hab ich gehört. Und es kommen noch immer neue. Ist ja genug Platz. Manchmal arbeiten Leute an den Autos", sagt der Fahrer eines großen Autotrucks, der draußen vor der Einfahrt wartet.