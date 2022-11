Freunde amerikanischer Sportwagen haben es nicht leicht. Die legendären Muscle-Modelle von GM, Ford und Chrysler sind ausgestorben. Oder zumindest in Deutschland nicht erhältlich. Einzige Ausnahme: Dodge . Zwar vertreibt der Vielmarken-Mutterkonzern Stellantis die Autos nicht in Deutschland, doch die Händler Klintberg und Way Group aus Bremerhaven halten die Dodge-Flagge weiterhin auch hierzulande hoch. Und so ist es kein Wunder, dass zwischen Flensburg und Füssen erstaunlich viele Challenger, Charger und Durango unterwegs sind. Und selbst im Abo sind die US-Ikonen vereinzelt buchbar. So wie dieses Exemplar.