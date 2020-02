D

Die 20-Zoll-Alufelgen sind dem 392er vorbehalten. 392 steht für den Hubraum in Kubikzoll (cubic inch).

erliefert vor allem eines: Leistung.ist er stärker als zeitgenössische Mercedes C 63 AMG oder Audi RS 5, kostet aber deutlich weniger.Der günstige Kaufpreis relativiert sich allerdings an der Zapfsäule.Unter der Haube steckt ein Monster von Motor.Zum Vergleich: Der Mercedes C 63 (W 204) leistet "lediglich" 457 PS, beim Audi RS 5 8T sind es 450 PS . Über eine Fünfstufen-Automatik wird die Kraft desan die Hinterräder geleitet. Bestenfalls sind 5,1 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h drin, Schluss ist erst bei 278 km/h. Damit rennt der Ami seinen bei 250 km/h abgeregelten deutschen Konkurrenten davon. Die überholen ihn dann an der Tanke wieder:Genauso archaisch wie der Verbrauch ist die Basis des: Er baut auf der 2002 ausgelaufenen Mercedes E-Klasse W 210 auf. Ein nachgerüstetes KW-Gewindefahrwerk soll diesem gebrauchten SRT8 Manieren beim Kurvenfahren beibringen. Die Bremsen mit geschlitzten Scheiben sind Serie.