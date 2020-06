itHinzu kommt, dass derin Deutschland nicht offiziell verkauft wird. Mit ihm fährt man hierzulande also einen echten Exoten. Trotz Vollausstattung und der Größe eines Mercedes GLS kostet der Ami nur 56.990 Euro. Dafür gibt es beinoch nicht einmal einen GLE Dazu hat er ein paar nette Tricks auf Lager.DerDie riesigen Abmessungen dessind nicht nur Show, sie machen ihn auch zum praktischen Familientransporter:

Bei fünfsitziger Konfiguration sind es sogar 1351 Liter Stauraum. Die-Front mit grimmigen Bi-Xenon-Scheinwerfern, weit aufgesperrtem Kühlerschlund und Lufteinlass in der Motorhaube ist von der einschüchternden Sorte.Die 22 Zoll großen "La Chanti"-Alufelgen wurden vom Händler montiert und entsprechen nicht der Serie.

TypischLeder ist Ehrensache, die vorderen Sitze sind klimatisiert, die zweite Reihe und das Lenkrad sind beheizbar. Abstandstempomat, Rückfahrkamera, Navi und E-Heckklappe sind ebenfalls an Bord. Der Fahrer blickt auf einen konfigurierbaren Digitaltacho.. Richtig ab geht es dann unter der Motorhaube: Der 5,7 Liter große V8-Sauger leistet 394 PS und 529 Nm Drehmoment, gepaart mit Allrad und Achtgang-Automatik. Dank Zylinderabschaltung sind Verbrauchswerte unter zehn Liter auf 100 Kilometer möglich.Dann schnellt der Verbrauch allerdings schnell auf mehr als 20 Liter. Richtig cool: Der Motor kann von außen mit dem Schlüssel gestartet werden!

Die Materialqualität im Durango ist gut, die Verarbeitung eher lässig. Bei dem Preis verschmerzbar.

Derwird vom Autohaus Kummich in Ansbach (Bayern) angeboten.Das ist in dieser Fahrzeugkasse ungemein günstig. Ein von der Größe her vergleichbarerkostet mit ähnlicher Ausstattung fast das Doppelte. Die schicken Alufelgen sind im Preis inbegriffen. Wer den großen Auftritt sucht und ein praktisches SUV mit bollerndem V8-Sound fahren möchte, der kann bei diesemgetrost zuschlagen!