Geblieben sind das charmante, eigenständige Design mit den kurzen Überhängen, relativ großer Bodenfreiheit und Haifischflossen an der Seite – also den auffälligen Zacken an der B-Säule.

DS 3 mit hochwertigem Innenraum

Der Akku ist jetzt 54 kWh groß



Der E-Motor an der Vorderachse leistet jetzt 156 PS, bisher waren es 136 PS. Er tritt lebhaft an, beschleunigt den DS 3 zügig, aber nicht übertrieben. Der schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 9,1 Sekunden, maximal sind 150 km/h drin. Das System lässt sich gut dosieren, die Rekuperation ist in zwei Stufen am Schalthebel verstellbar. An Bord bleibt es sehr leise – und all das passt gut zum bequemen, komfortabel ausgelegten DS 3.