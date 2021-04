BP steigt bei Charge Now ein. Der Zusammenschluss mit dem E-Auto-Ladedienst von Daimler und BMW soll vielen Besitzern von Elektroautos das Laden erleichtern und kombinierte Tank- und Ladelösungen bieten – vor allem für Plug-in-Hybride von Flottenbetreibern. "Unser Ziel ist es, das Laden so schnell, einfach und zuverlässig wie das Tanken an der Zapfsäule zu machen", heißt es in einer Mitteilung des Charge Now-Einsteigers ( Der Mineralöl-Multisteigt beiein. Der Zusammenschluss mit demsoll vielen Besitzern von Elektroautos dasundbieten – vor allem für Plug-in-Hybride von Flottenbetreibern. "Unser Ziel ist es, das Laden so schnell, einfach und zuverlässig wie das Tanken an der Zapfsäule zu machen", heißt es in einer Mitteilung des Charge Now-Einsteigers ( das kostet das E-Auto-Laden an öffentlichen Ladestationen ).

BP beteiligt sich als dritter Gesellschafter mit 33,3 Prozent an der Charge Now-Dachgesellschaft DCS (Digital Charging Solutions GmbH), vorbehaltlich behördlicher Zustimmung. Aktuell betreibt das Unternehmen 8700 öffentliche Ladepunkte in Europa, bis 2030 sollen es 70.000 werden. In einem ersten Schritt sollen sie in die DSC-Software und damit in das Charge Now-Ladenetz mit mehr als 230.000 Ladepunkten in 32 Ländern (42.500 in Deutschland) integriert werden.

Bei Aral befinden sich Ultraschnelllader und Zapfsäulen unter einem Dach.



Aral ein Vorreiter bei Schnellladern. So sollen an Aral-Tankstellen bis zum Jahresende 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung installiert sein. Dort ist unter bestimmten Voraussetzungen das Nachladen von 350 Kilometer Reichweite in zehn Minuten möglich. DCS-Kunden erhalten Zugang zu diesen Ladepunkten, BP gewinnt einen größeren Kundenkreis für sein europäisches Ladenetzwerk. Hierzulande ist BP miteinbei. So sollen an Aral-Tankstellen bis zum Jahresende 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung installiert sein. Dort ist unter bestimmten Voraussetzungen dasmöglich. DCS-Kunden erhalten Zugang zu diesen Ladepunkten, BP gewinnt einen größeren Kundenkreis für sein europäisches Ladenetzwerk.

