Aufräumen mit den E-Auto-Mythen



Seitdem ist Mischkowski Missionar. Hauptberuflich macht er PR für Computer- und Audiofirmen. In der Freizeit für die Elektromobilität. Auf Vorträgen räumt er mit den " E-Mythen " auf, wie er das nennt. "Ich will den Leuten die Angst nehmen", sagt er. "Vor allem die Reichweitenangst ." Weit über 250.000 Kilometer sei er wohl bis jetzt elektrisch gefahren, schätzt Mischkowski. Alles ohne Probleme.

Ladepausen als Bereicherung

Sein Tesla Model X P100D, Baujahr 2017, hat üppige 772 PS, beschleunigt in etwa drei Sekunden auf Tempo 100, fährt 250 km/h und speichert den Strom in einem 100-kWh-Akku.

185.000 Kilometer mit Model X



"Musk braucht einen guten PR-Berater"

Bedient wird das vor allem innen aufgehübschte Auto nach wie vor über ein riesiges 17-Zoll-Display, das jetzt aber im Querformat im Cockpit hängt und sich zum Fahrer bzw. Beifahrer drehen lässt. Lenkradhebel gibt es gar nicht mehr, und das Volant erinnert an das Steuer eines Jets. Was ganz gut passt, denn als "Plaid" hat das Model X stattliche 1020 PS und beschleunigt in irrwitzigen 2,6 Sekunden auf 100 km/h. In dem Tempo ist zuletzt nur Teslas Aktie abgeschmiert. Aber das ist ein anderes Thema.