Wenn es um eine hohe Reichweite geht, dann steht der Mercedes EQS ganz weit oben im Kurs. Oder besser gesagt: Die Luxus-Limousine steht mit einer Reichweite von 769 Kilometern nach WLTP an der einsamen Spitze! Mit 664 Kilometern folgt auf Platz zwei das Mercedes EQS SUV und auf Platz drei mit 652 Kilometern der Tesla Model S Long Range. Der Vorsprung ist also immens. Luxus und eine so hohe Reichweite, haben natürlich ihren Preis: 109.551 Euro sind es. Bei Carwow gibt es einen netten Rabatt von bis zu 7751 Euro – damit liegt der Preis jedoch noch immer im sechsstelligen Bereich. Und was kann der Elektro-Benz noch?