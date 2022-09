Das Lobbyregister des Deutschen Bundestages führt Elmar Kühn und seinen Verband Uniti unter der Registernummer R002 822. Sein Büro liegt verkehrsgünstig in der Berliner Jägerstraße. Zum Porsche-Fahrer Christian Lindner ins Finanzministerium sind es zu Fuß neun Minuten, zum Reichstag auch nur 16.

Der Öko-Sprit besteht aus grünem Wasserstoff sowie CO – und macht damit den guten alten Verbrenner von jetzt auf gleich klimaneutral. Jeder Benziner, jeder Diesel kann damit fahren. Oder besser: könnte. Denn bislang gibt es nur Versuchsanlagen, die E-Fuels herstellen. Aber 2023 soll es losgehen mit der Serienproduktion. In Chile etwa, wo unter anderem Porsche und Siemens an einer Großanlage bauen.