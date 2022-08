Die härteste Schraubershow Deutschlands ist mit einer fiesen Aufgabe gestartet: Zylinderkopfdichtung und Zahnriemen wechseln auf Zeit am legendär komplizierten Opel Calibra V6 . Im ersten Teil der Challenge mussten die beiden Teams den Motor erst einmal auseinanderbauen. In Teil zwei geht es jetzt an den Zusammenbau. Das kostet noch mehr Geduld und Nerven!