Die Suche nach Deutschlands bestem Schrauber ist gestartet! Und schon die erste Folge zeigt: Wer sich den Titel holen will, muss nicht nur Können am Werkzeug beweisen, sondern auch Tonnen an Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen. Denn die erste Challenge lautet: Zahnriemen und Zylinderkopfdichtungen wechseln am Opel Calibra V6 – unter Zeitdruck in nur acht Stunden und ohne Spezialwerkzeug!