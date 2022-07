Für die einen sind sie der Rettungsanker für Verbrennerfahrzeuge, für die anderen der Bremsklotz beim Schwenk zur Elektromobilität: synthetische Kraftstoffe. Mit den sogenannten eFuels könnten Benzin- und Dieselautos auch über das Jahr 2035 hinaus überleben, da diese Kraftstoffe insgesamt treibhausgasneutral hergestellt und verbrannt werden. Viele Experten halten ihren Einsatz für das Erreichen der Klimaziele sogar für unabdingbar.

carsale24 Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot

Auf politischer Ebene ist der Glaube an die Zukunftstechnologie durchaus vorhanden. So fördert das FDP-geführte Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Forschung und Entwicklung in Sachen regenerativer, also auch synthetischer Kraftstoffe mit 640 Millionen Euro.

Die Liberalen waren es auch in den Reihen der Ampelregierung, die für die Verhandlungen auf EU-Ebene auf einer "Technologieoffenheit" nach 2035 bestanden.

eFuels mit vergleichsweise schlechtem Wirkungsgrad



Allerdings gibt es bis zu einem möglichen Markteinsatz von eFuels noch diverse Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen ist da die Energie-Ineffizienz, also der schlechte Wirkungsgrad der strombasierten Kraftstoffe – vor allem im Vergleich zum rein batterieelektischen Antrieb. Hinzu kommt, dass Förderanlagen fehlen, also synthetischer Kraftstoff schlicht nicht genug vorhanden ist.

Und dann ist da noch die Frage: Was kostet eigentlich der künstliche Sprit? Beziehungsweise: Was würden eFuels kosten, wenn wir jetzt im Jahr 2025, 2030 oder 2050 wären? Fragen, die Autofahrer angesichts horrender Preise für Benzin und Diesel ganz besonders interessieren dürften.

Porsche investiert in eFuels-Forschung



Einer der wenigen Autohersteller, die derzeit in die Entwicklung von eFuels investieren, ist Porsche . Die Sportwagen-Ikone 911 mit Elektroantrieb – das ist für Porsche offenbar ein undenkbares Szenario.

So investiert das VW-Konzernmitglied viele Millionen Euro, um zusammen mit Siemens und weiteren Partnern eine eFuels-Pilotanlage im südlichen Chile zu errichten. Dort sollen noch 2022 mithilfe von Windkraft 130.000 Liter des synthetischen Treibstoffs hergestellt werden; 2026 sollen es schon 550 Millionen Liter sein.

Zoom In dieser Anlage in Patagonien arbeitet Porsche an der Entwicklung von eFuels.





Laut einem Bericht des " Handelsblatts " (kostenpflichtig) geht man bei Porsche davon aus, dass ein Liter des künstlichen Kraftstoffs aktuell noch 10 Euro kostet. In einer Studie im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) von 2018 ist von reinen Herstellungskosten ohne Steuern von "bis zu 4,50 Euro pro Liter Dieseläquivalent" die Rede.

Und die Preise in ferner Zukunft? Porsche bleibt bei einer Prognose eher vage: "Wenn wir nach 2026 schauen, wo wir großindustriell agieren wollen, dann ist unser fester Plan, auch in eine wettbewerbsfähige Preisregion zu kommen", sagte AG-Vorstand Michael Steiner Anfang August 2021 dem MDR

"Preis von ca. einem Euro pro Liter"



Professor Bernd Meyer von der Bergakademie Freiberg (Sachsen), der in der europaweit größten Pilotanlage an der Herstellung synthetischen Benzins forscht, erzählt im selben Bericht von Beispielrechnungen, wie sich der Preis des synthetischen Benzins gestalten würde: "Dabei sind wir bei größeren industriellen Anlagen auf einen Preis von ca. einem Euro pro Liter gekommen."

Das sind die aktuell besten E-Autos



Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot BMW iX UVP ab 77.300 EUR, Ersparnis: bis zu 13.386 EUR Kia EV6 UVP ab 44.990 EUR, Ersparnis: bis zu 14.069 EUR / im Leasing schon ab 274 EUR Mercedes EQS UVP ab 97.807 EUR, Ersparnis: bis zu 6152 EUR Hyundai Ioniq 5 UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.280 EUR / im Leasing schon ab 234 EUR Audi Q4 e-tron UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.420 EUR / Leasing-Bestpreis: 89 EUR Skoda Enyaq iV UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis: bis zu 11.584 EUR / Leasing-Bestpreis 124 EUR Mazda MX-30 UVP ab 34.490 EUR, Ersparnis: bis zu 13.035 EUR / im Leasing schon ab 90 EUR Smart EQ fortwo UVP ab 21.940 EUR, Ersparnis: bis zu 8240 EUR / im Leasing schon ab 77 EUR Tesla Model 3 UVP ab 46.560 EUR; Ersparnis: bis zu 7975 EUR / Leasing-Bestpreis 289 ,00 EUR Opel Corsa-e UVP ab 30.400 EUR; Ersparnis: bis zu 11.920 ,00 EUR Volvo XC40 Recharge UVP ab 48.650 EUR; Ersparnis: bis zu 9570 ,00 EUR

Bereits 2017 entstand eine Prognos-Studie im Auftrag der deutschen Mineralölwirtschaft, die für 2030 bei der Herstellung von eFuels von einem Literpreis von 0,90 bis 1,40 Euro ausging – vor Steuern.

Im selben Jahr prognostizierte Autozulieferer und eFuels-Entwickler Bosch, langfristig seien bis 2030 reine Kraftstoffkosten von 1,20 bis 1,40 Euro pro Liter (exklusive Steuer) realisierbar, bis 2050 nur noch Kosten um einen Euro.

Das Problem: Für eine großindustrielle Produktion von eFuels für Pkw sind massive Investitionen nötig. Und die werden mit ziemlicher Sicherheit zu spät kommen – wenn sie denn überhaupt kommen.